Кадыров о похищении жены бывшего судьи: "Семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей"

Дело, в рамках которого захотели допросить супругов, было возбуждено по факту мошенничества с кредитами в 2019 году. Янгулбаев говорит, что они с женой ничего об этом не знают.

Как бывший судья он обладает неприкосновенностью - он продемонстрировал силовикам удостоверение, заявив, что его подписал Владимир Путин. Забирать мужчину полицейские не стали. Но, ворвавшись в квартиру и применив в силу к тем, кто был внутри, они забрали его жену.

Родственники Мусаевой обратились с заявлениями в полицию, Следственный комитет и ФСБ.

Правозащитники подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека в рамках 39-го правила. Оно дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

Сайди Янгулбаев в должности судьи успел поучаствовать в процессе над Русланом Кутаевым, которого в СМИ называют "первым политзаключенным" в Чечне (Кутаев был осужден на четыре года колонии за сбыт и хранение наркотиков на фоне конфликта с властями из-за организации конференции о депортации чеченцев и ингушей).

Но в ноябре 2015 года Янгулбаев потерял должность. В интервью Znak.com он рассказал, что его вынудили сложить полномочия. По словам Янгулбаева, его вместе с сыновьями Ибрагимом и Абубакаром увезли в резиденцию Кадырова из-за некоего поста в соцсетях с критикой главы Чечни. Там мужчин якобы избили, утверждает Янгулбаев. Издание запрашивало комментарий у пресс-службы Рамзана Кадырова, но ответа не последовало.

В 2017 году сына экс-судьи Ибрагима Янгулбаева арестовали по обвинению в экстремизме. По версии силовиков, он имел отношение к запрещенному сообществу, которое разжигало ненависть к русским. Янгулбаев-младший рассказывал, что к нему применяли пытки.

Через полтора года дело закрыли из-за частичной декриминализации "экстремистской" 282-статьи, а Янгулбаева выпустили из СИЗО. В 2021 году он обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки в грозненской полиции.

Другой сын экс-судьи, Абубакар, до недавнего времени работал юристом "Комитета против пыток". В декабре 2021 года он рассказал о пропаже нескольких десятков родственников в Чечне. С такими заявлениями выступили и другие чеченские оппозиционеры, об этом подробно писала Би-би-си.

В интервью "Эхо Москвы" Янгулбаев говорил, что связывает давление на свою семью с тем, что власти подозревают его и родственников в причастности к ведению телеграм-канала 1ADAT, в котором выходят критические публикации о событиях в Чечне. Он настаивает, что отношения к сообществу он не имеет.

Через несколько дней после рассказа о похищении дома у Абубакара Янгулбаева в Ставропольском крае прошел обыск. Мужчину допросили в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма. После этого он объявил, что уходит из "Комитета против пыток".

После того, как при обыске у правозащитника изъяли технику, издание РИА ФАН, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовало материал о семье Янгулбаевых. В нем содержалась переписка, которую Абубакар якобы вел со своим братом Ибрагимом. Если верить этой переписке, можно сделать вывод, что они действительно имеют отношение к телеграм-каналу 1ADAT.