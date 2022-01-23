В Латвии продолжают искать людей: новый год - новый список. Может, вам что-то известно о ком-то из них?

Козлова Анатолия Леонидовича, который проживал в Риге на ул. Эммас, ищет дочь Кристина.

Виктора Алексеева, который жил в Риге, на Саркандаугаве, ищет дочь Белла.

Дьячука Валерия Павловича, проживавшего в городе Екабпилс, ищут дочь Ирина и сестра Светлана.

Станислава Петровского 1958-63 г. р. ищет дочь Оксана. "Раньше отец проживал в г. Рига".

Гаврина Александра Олеговича 1994 г. р. ищет сестра Анастасия. "Нас разлучали, и я о нем ничего не знаю".

Глазунова Владислава (Вадима), который проживал в Юрмале, в Лиелупе, ищет дочь Елена.

Лаврушкину (Савицкую) Бируту 1954 г. р. которая проживает на ул. Эйженияс, ищет подруга Нутса.

Ольшевскую Лену ищет подруга Ирина. "Мы вместе жили в п. Нагорный".

Свою маму Анну Язеповну Бурлакову, а также братьев и сестер ищет Иван Бурлаков. "Я родился в 1988 году в Рижском 1-м роддоме.

Своих родственников Жданевича Игоря Борисовича и Жанну Джаневич ищет Лидия. "Их мама - Джаневич Айя".

Айвиту Желве, которая проживает в Риге, ищет брат Синдий. "Не виделись с возраста 6 лет".

Гладкина Михаила Петровича 1938 г. р. ищет дочь Наталия. "Раньше отец проживал на ул. Лидоню".

Сергей ищет своего сослуживца Мединьша Юриса 1952 г. р., который проживал в Юрмале, в Лиелупе.

Наталию Жигареву, которая живет в Риге, ищет сестра Елена.

"Очень долго ищу своих подруг - Видуце Айю 1965 г. р. которая проживала в городе Гробиня, и Илону Ванагу 1966-67 г. р.", - пишет Елена.

Курсевич Регину Борисовну 1952 г. р. ищет друг из Литвы Евгений.

Якшу (Нагнибеду) Инну 1962 г. р. ищет подруга.

Анну Мишуто 1955 г. р., которая живет в Риге, ищет подруга.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Анонимность гарантируется.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.