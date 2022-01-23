Литовец выиграл 24 млн евро - абсолютный рекорд в странах Балтии

Вечером пятницы два игрока лотереи Eurojackpot, один из Литвы, другой из Германии, выиграли главный приз - 48 миллионов евро.

Соответственно житель Вильнюса выиграл более 24 млн евро.

"Это самый большой приз не только в Литве, но и во всех странах Балтии", - заявила директор по маркетингу Perlas Network Рената Мозурайте.

Счастливый билет был куплен 20 января в магазине Maxima на улице Пилайтес, в Вильнюсе.