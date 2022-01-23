Вс, 23.01.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования

В аварии по Цесисом погибла управлявшая автомобилем женщина

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, 22 января, в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых один человек погиб и десять пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Вчера около полудня в Лиепской волости Цесисского края на дороге Цесис - Валмиера столкнулись легковые автомобили Audi и Volkswagen, которые после столкновения врезались в легковой автомобиль Renault.

На месте ДТП погибла управлявшая автомобилем Volkswagen женщина, двое пострадавших отправлены в медицинское учреждение.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера полиция задержала 14 водителей, за вождение под действием наркотиков - одного.

За сутки было составлено 152 протокола за превышение установленной скорости, десять водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности вчера полиция составила 409 протоколов о нарушениях ПДД.


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