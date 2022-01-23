Вс, 23.01.2022
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Рамзна Кадыров, глава Чечни

Искатель приключений погиб, пытаясь во второй раз переплыть океан на веслах

ФОТО: AFP / Scanpix

​Путешествия в одиночку через океан французский искатель приключений Жан-Жак Савен называл способом посмеяться над старостью. В возрасте 75 лет он погиб в ходе одиночного плавания на гребной лодке через Атлантический океан.

Савен прославился в 2019 году, когда в одиночку пересек Атлантику в большой, специально построенной бочке. Тогда на это у него ушло 122 дня.

1 января этого года из португальского города Сагреш он отправился в свое второе плавание через Атлантический океан. На этот раз на восьмиметровой весельной лодке.

"К сожалению, в этот раз океан оказался сильнее, чем наш друг, который так любил море и путешествия по нему", - говорится в заявлении в социальных сетях Савена.

Перевернувшуюся лодку француза нашли в пятницу, 21 января, в полутора тысячах километров от Португалии, откуда он стартовал. 

ФОТО: AFP / Scanpix
ФОТО: AFP / Scanpix

В ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, подававших сигналы бедствия, после чего связи с ним не было.

Причины и обстоятельства смерти путешественника пока не известны.

ФОТО: AFP / Scanpix

Жан-Жак Савен в прошлом десантник и частный пилот. На прошлой неделе ему исполнилось 75 лет, он отметил его на своей лодке с шампанским и фуа-гра. Пересечь океан он планировал за три месяца, попутно "посмеявшись над старостью".


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