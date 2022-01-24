Дело маленькой Клео: мужчина признался в похищении девочки

В октябре прошлого года Клео ночью пропала из установленной матерью и ее сожителем палатки в кемпинге у города Карнарвон на западе Австралии, где она спала на надувном матрасе рядом с кроваткой младшей сестры. Когда мать Клео, спавшая во второй комнате палатки, проснулась с утра, двери палатки были открыты, а Клео - пропала.

Началась масштабная поисковая операция. В начале ноября полиция нашла Клео живой и здоровjй в доме Келли в Карнарвоне.

Австралийские СМИ сообщают, что признание Келли стало неожиданностью, так как казалось, что впереди длительный судебный процесс.

Келли был задержан 5 ноября, спустя два дня после обнаружения Клео, и с того времени находится под арестом в Петре. Келли выдвинуто отдельное обвинение за нападение на полицейского.

Дом, в котором была заточена Клео, находится примерно в шести минутах езды от дома ее семьи в Карнарвоне. Однако семья Клео не была знакома с Келли.

С момента задержания Келли уже дважды пришлось доставлять в больницу, так как он травмировал себя.