Пн, 24.01.2022
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Инна Штейнбука, председатель Совета по фискальной дисциплине

Ушакову предъявили обвинение в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения

Bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs ФОТО: Zane Bitere/LETA

Прокуратура предъявила обвинение европарламентарию, бывшему мэру Риги Нилу Ушакову ("Согласие") по уголовному делу в связи с хранением запрещенного устройства видеонаблюдения.

Обвинение предъявлено в конце прошлого года на основании статьи Уголовного закона о нарушении запрета на обращение с оборудованием, устройством или инструментом, специально созданным или приспособленным для проведения специальных оперативных мероприятий, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом.

На данный момент неизвестно, когда дело будет передано в суд.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Европарламент отменил депутатскую неприкосновенность Ушакова. После отмены неприкосновенности он сохранит полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему Латвийским государством и не могут быть отозваны никаким учреждением.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже KNAB передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, он хранил в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно, для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.

Физическим лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства подобного типа. Устройство было замаскировано под другой объект, визуально напоминающий альбом или книгу.

Сам Ушаков ранее заявил в социальных сетях: "Все расследование касается самодельного бумажного альбома с вклеенной в него видеокамерой, найденного вместе с другими подарками на полке кабинета, который был общедоступным. Альбом назвали стратегическим товаром. Я сам этот "альбом" не видел, тем более не использовал его и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим".


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