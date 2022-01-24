Ушакову предъявили обвинение в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения

Обвинение предъявлено в конце прошлого года на основании статьи Уголовного закона о нарушении запрета на обращение с оборудованием, устройством или инструментом, специально созданным или приспособленным для проведения специальных оперативных мероприятий, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом.

На данный момент неизвестно, когда дело будет передано в суд.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Европарламент отменил депутатскую неприкосновенность Ушакова. После отмены неприкосновенности он сохранит полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему Латвийским государством и не могут быть отозваны никаким учреждением.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже KNAB передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, он хранил в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно, для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.

Физическим лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства подобного типа. Устройство было замаскировано под другой объект, визуально напоминающий альбом или книгу.