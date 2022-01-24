Европа мерзнет без российского газа. Кто виноват в крупнейшем энергетическом кризисе?

"Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как IEA, которое пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей, - сказал российский вице-премьер Александр Новак. - Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная экспортирующая компания "Газпром"".

Газпром предпочитает экспортировать газ по долгосрочным контрактам, где формула цены и объемы оговорены на годы вперед. Такие контракты позволяют ему брать кредиты на разработку новых месторождений и строительство новых трубопроводов.

Но Европа стремится к рыночному ценообразованию и требует переходить к торговле на открытом (спотовом) рынке, где никаких гарантий цены и объемов нет. Такое ценообразование позволит ей точно определить рыночную стоимость товара на основе общего баланса спроса и предложения, как это происходит с нефтью, без искажения картины со стороны двусторонних долгосрочных контрактов, как сейчас с газом.

С 2050 года ЕС хочет перевести все на биржу, но Россия резко против. Ее позицию не раз высказывал президент Владимир Путин, и она остается неизменной, подтвердил на днях вице-премьер Александр Новак.

"Налицо недальновидная политика Евросоюза… перейти от долгосрочных контрактов на спотовые, - сказал он. - Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика".

Россия недовольна еще и тем, что Германия не спешит с разрешением на ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря в обход Украины. Как только газопровод сертифицируют, через день поставки в Европу резко увеличатся, говорил еще в октябре президент Путин.

Как пережить зиму

Поскольку Запад признал газовый кризис в Европе политическим, а не рыночным, теперь он может позволить себе бороться с ним не рыночными, а чрезвычайными мерами.

Европа привыкла к трубопроводному газу, а сжиженный начала импортировать лишь недавно. Первый терминал в Роттердаме был открыт только в 2011 году ФОТО: AFP

Власти пообещали субсидии населению и промышленности, чтобы не допустить недовольства, избежать торможения экономики и сдержать инфляцию. Италия выделила на эти цели 4 млрд евро, Швеция - полмиллиарда на компенсации почти двум миллионам семей.

Германия - промышленный мотор Европы и конечный пункт спорного газопровода "Северный поток" - пообещала дотации предприятиям и не исключила отказа от второй ветки газопровода, если того потребует защита европейских ценностей в конфликте с Россией из-за Украины.

"У нас нет выбора, даже если за это придется заплатить высокую экономическую цену, - сказала глава немецкого МИДа Анналена Бербок во время недавнего визита в Москву. - Германия подтвердила свою позицию: если поставки энергоресурсов используются в качестве оружия, это будет иметь последствия для газопровода".