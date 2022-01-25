Тканевые маски - все. Теперь в общественных местах можно носить только медицинские или респираторы

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски .

Поправками к правилам отменено исключение о том, что учащиеся 1-3-х классов в учебных помещениях могут вообще не использовать маски для лица, а также исключение о том, что полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди в контролируемом коллективе, например, на рабочем месте, в учебном заведении, любительском коллективе, а также имеющие ковид-сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании учащиеся в учебном помещении могут вообще не пользоваться масками, так как в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса недопустимо, чтобы в местах, где собираются люди, вообще не использовались маски для лица.