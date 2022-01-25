Счета бьют по карману даже миллионера Геркенса - пришлось отключить бассейн

Геркенс в интервью изданию Privātā Dzīve не стал скрывать своего возмущения за полученные счета - в сравнении с ноябрем в декабре они утроились.

"Прошлые счета уже исчислялись в сотнях, а сейчас... Это шокирует", - сказал Геркенс, не называя точных цифр.

Чтобы сэкономить Геркенс в первые дни января осушил бассейн. "Хотя нам с женой из-за состояния здоровья зимой нужно плавать, для нас это слишком дорого", - сказал бывший предприниматель.

Как сообщалось, Геркенс со своей женой проводит пенсию на своей вилле Velga в Лангстини.