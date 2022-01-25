Счета бьют по карману даже миллионера Геркенса - пришлось отключить бассейн
Огромные счета затронули практически всех, в том числе одного из первых миллионеров Латвии - Раймонда Геркенса.
Огромные счета затронули практически всех, в том числе одного из первых миллионеров Латвии - Раймонда Геркенса.
Геркенс в интервью изданию Privātā Dzīve не стал скрывать своего возмущения за полученные счета - в сравнении с ноябрем в декабре они утроились.
Чтобы сэкономить Геркенс в первые дни января осушил бассейн. "Хотя нам с женой из-за состояния здоровья зимой нужно плавать, для нас это слишком дорого", - сказал бывший предприниматель.
Как сообщалось, Геркенс со своей женой проводит пенсию на своей вилле Velga в Лангстини.
Названный одним из первых миллионеров в Латвии, Геркенс с сентября не является совладельцем и не занимает никакой должности в компании Gerkens un Co, в которой он в свое время владел 50 процентами акций. Когда-то Геркенс владел 47 магазинами по всей стране и входил в число крупнейших миллионеров Латвии.