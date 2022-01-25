Вт, 25.01.2022
В настоящее время за день количество случаев может удвоиться и дойти примерно до 9000 Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Кто это?
  • Счета бьют по карману даже миллионера Геркенса - пришлось отключить бассейн

Счета бьют по карману даже миллионера Геркенса - пришлось отключить бассейн

Раймонд Геркенс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Огромные счета затронули практически всех, в том числе одного из первых миллионеров Латвии - Раймонда Геркенса

Геркенс в интервью изданию Privātā Dzīve не стал скрывать своего возмущения за полученные счета - в сравнении с ноябрем в декабре они утроились. 

"Прошлые счета уже исчислялись в сотнях, а сейчас... Это шокирует", - сказал Геркенс, не называя точных цифр.

Чтобы сэкономить Геркенс в первые дни января осушил бассейн. "Хотя нам с женой из-за состояния здоровья зимой нужно плавать, для нас это слишком дорого", - сказал бывший предприниматель. 

Как сообщалось, Геркенс со своей женой проводит пенсию на своей вилле Velga в Лангстини. 

Названный одним из первых миллионеров в Латвии, Геркенс с сентября не является совладельцем и не занимает никакой должности в компании Gerkens un Co, в которой он в свое время владел 50 процентами акций. Когда-то Геркенс владел 47 магазинами по всей стране и входил в число крупнейших миллионеров Латвии.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back