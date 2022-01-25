Вт, 25.01.2022
В настоящее время за день количество случаев может удвоиться и дойти примерно до 9000 Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Министр обороны: в Латвии может появиться срочная служба

Латвийские солдаты у памятника Свободы ФОТО: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Сейчас в Земессардзе 8000 солдат, а на профессиональной службе - 6600. Этого недостаточно. Министр обороны поручил найти решения и больше не исключает, что в Латвии можно обсудить возможность введения обязательной службы, сообщает ReTV.

Для достижения цели Концепции национальной обороны в ближайшие два года необходимо набрать еще не менее 1200 солдат и 2000 земессаргов. Уже в прошлом году было набрано меньше солдат, чем годом ранее.

"Я поручил министерству, а также командующему прийти ко мне с докладом - в каком виде мы сможем удачнее увеличить наш личный состав. Нужен новый подход", - заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Между тем капитан запаса Национальных вооруженных сил (NBS) считает, что с учетом рынка труда и демографической ситуации потолок численности солдат и земессаргов уже достигнут.

"Мы рассчитываем, что нам придется конкурировать и на рынке труда, не только в частном секторе, но и с другими государственными силовыми структурами, учреждениями МВД, а именно с Государственной пожарно-спасательной службой, Пограничной службой, Госполицией", - говорит руководитель Центра набора и отбора NBS Рихард Розенбаумс.

Обязательная армия?

Минобороны давно отказалось от введения обязательной воинской повинности.

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Однако на прошлой неделе Артис Пабрикс заявил Латвийскому радио, что эта тема больше не является запретной. Это прокомментировал и капитан запаса NBS Мартиньш Вердиньш: "Некоторой формы обязательной военной службы могут избежать либо очень богатые страны, такие как Соединенные Штаты, либо очень безопасные страны, либо страны-протектораты, которые полагаются на гарантии безопасности другой страны.

Поскольку мы, надеюсь, не являемся протекторатом, сверхбогатой страной и находимся под угрозой, все это показывает, что нам трудно избежать какой-либо формы военной службы".

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В министерстве говорят, что при нынешнем оборонном бюджете в 750 миллионов евро ввести обязательную службу практически невозможно.

По оценкам, первоначально необходимо будет инвестировать 600 миллионов, из которых не менее 110 миллионов будет тратиться на 3000 новобранцев каждый год.

Решение о том, как привлечь людей в Вооруженные силы Латвии, все еще ожидается. Однако эксперты подчеркивают, что на службе нужно удержать существующий состав. В прошлом году к нему присоединились 475 профессиональных военных. К Земессардзе - 639 человек.


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