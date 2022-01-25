Известно, когда Латвия получит первые вакцины производства Novavax
В последнюю неделю февраля Латвия планирует получить первые вакцины против Covid-19 производителя Novavax, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
В последнюю неделю февраля Латвия планирует получить первые вакцины против Covid-19 производителя Novavax, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Европейское агентство лекарств (EMA) утвердило для использования вакцину производства Novavax 20 декабря прошлого года. Таким образом она стала пятой используемой в Евросоюзе вакциной против Covid-19.
Самая большая поставка ожидается в последнюю неделю февраля, когда планируется получить 78 000 доз. В неделю с 28 февраля в Латвии планируется получить еще 51 000 доз. И на десятой неделе года планируется получить, в свою очередь в середине марта - 42 000.
В Латвии для применения доступны четыре ранее утвержденные в Евросоюзе вакцины против Covid-19 - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, однако вакцину AstraZeneca из-за низкого спроса в Латвии практически не используют, а использование вакцины Johnson&Johnson все больше снижается, так как эксперты отметили ее относительно маленькую эффективность.
Напомним, в Латвии вакцины против Covid-19 доступны для жителей в возрасте, начиная с пяти лет.