Известно, когда Латвия получит первые вакцины производства Novavax

Европейское агентство лекарств (EMA) утвердило для использования вакцину производства Novavax 20 декабря прошлого года. Таким образом она стала пятой используемой в Евросоюзе вакциной против Covid-19.

В целом до середины марта за четыре поставки планируется получить 222 000 доз вакцин этого производителя.

Самая большая поставка ожидается в последнюю неделю февраля, когда планируется получить 78 000 доз. В неделю с 28 февраля в Латвии планируется получить еще 51 000 доз. И на десятой неделе года планируется получить, в свою очередь в середине марта - 42 000.

В Латвии для применения доступны четыре ранее утвержденные в Евросоюзе вакцины против Covid-19 - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, однако вакцину AstraZeneca из-за низкого спроса в Латвии практически не используют, а использование вакцины Johnson&Johnson все больше снижается, так как эксперты отметили ее относительно маленькую эффективность.