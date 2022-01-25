Окружной суд оправдал обвиняемого в разглашении гостайны Юрашса

Рассматривая уголовное дело, по которому был подан апелляционный протест прокурора, Рижский окружной суд отменил постановление суда Видземского предместья Риги от 22 июня 2021 года и вынес новое оправдательное решение.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

В прошлом году суд Видземского предместья Риги оправдал Юрашса, указав, что во время судебного разбирательства указанные в обвинении обстоятельства не подтвердились.

Суд не констатировал, что Юрашс разгласил гостайну и причинил ущерб безопасности страны.

Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание. Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ.