Окружной суд оправдал обвиняемого в разглашении гостайны Юрашса
Рижский окружной суд сегодня оправдал обвиняемого в разглашении государственной тайны депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия), сообщили агентству LETA в суде.
Рижский окружной суд сегодня оправдал обвиняемого в разглашении государственной тайны депутата Сейма Юриса Юрашса (Новая консервативная партия), сообщили агентству LETA в суде.
Рассматривая уголовное дело, по которому был подан апелляционный протест прокурора, Рижский окружной суд отменил постановление суда Видземского предместья Риги от 22 июня 2021 года и вынес новое оправдательное решение.
Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
В прошлом году суд Видземского предместья Риги оправдал Юрашса, указав, что во время судебного разбирательства указанные в обвинении обстоятельства не подтвердились.
Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание. Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ.
За публичное обнародование этой информации против Юрашса был начат уголовный процесс. Прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что оснований для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет и дело должно быть прекращено, однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил это решение. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности, а затем передано в суд.