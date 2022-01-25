Павлютс: ищем решения, как уменьшить очереди на тестирование на Covid-19

"Сегодня было принято решение, которое предусматривает отказ от лабораторного тестирования в отдельных ситуациях. Кроме того, принято решение уменьшить неудобства, с которыми люди сталкиваются, когда заболевание у них заканчивается быстрее, чем приостановка сертификата", - сказал министр.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на систему обзвона пациентов с Covid-19, правительство планирует принять решение о дополнительном финансировании для использования услуг колл-центра.

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков подчеркнул, что люди, получившие положительный тест, не остаются без информации, и на указанный ими телефонный номер высылается вся необходимая информация.

"Очевидно, что при столь большом количестве инфицированных невозможно обеспечить тестирование всех. Мы больше думаем об использовании антигенных тестов.

Самостоятельное тестирование в этом случае тоже годится, так как, если оно дает положительный результат, это означает, что человек однозначно заражен", - сказал Перевощиков, добавив, что можно расширить возможности тестирования, больше полагаясь на антигенные и самостоятельные тесты.

Как сообщалось, чтобы уменьшить нагрузку на лаборатории в связи с тестированием на Covid-19, люди, у которых заражение Covid-19 будет констатировано на основе антигенного теста, после выздоровления смогут не делать скрининг-тестирование в течение 60 дней после констатации инфицирования и не соблюдать домашний карантин, предусматривает решение правительства.

"С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. (...) Переболевшим лицам в течение 60 дней после выявления заражения не нужно будет находиться на карантине. Также в течение 60 дней не будет проводиться скрининг-тестирование", - пояснил на заседании правительства директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис.

В первую очередь это будет касаться рутинных скрининговых тестов в образовательных учреждениях и на рабочих местах. В свою очередь на таких объектах повышенного риска, как лечебные учреждения и учреждения длительного социального ухода при проведении скрининг-тестов необходимо руководствоваться оценкой рисков в каждой конкретной ситуации.

Таким образом, из правил вычеркнут подпункт, который предусматривал, что положительный антигенный тест нужно обязательно подтвердить лабораторно.