Компенсации, пособия и не только: итоги заседания правительства

Плату за услугу системы электроснабжения и затраты на компонент обязательной закупки (OIK) государство будет компенсировать с января по апрель.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Компенсация платы за систему рассчитана на основании коммерческой информации, предоставленной 11 лицензированными в Латвии операторами системы о доходах в 2020 году от платы за услугу. На эти цели требуется 63,5 млн евро, включая налог на добавленную стоимость (PVN).

На снижение платы за OIK в первые четыре месяца года потребуется 17,5 млн евро без PVN, или 21,2 млн евро с учетом PVN. Затраты на компенсацию OIK в январе составят 4,44 млн евро, в феврале - 4,37 млн евро, в марте - 4,41 млн евро, в апреле - 4,29 млн евро.

В Минэкономики ожидают, что в результате этой поддержки затраты на электроэнергию уменьшатся еще на 10-15%. Снижение коснется всех конечных потребителей электроэнергии - как физических лиц, так и предприятий.

Работникам здравоохранения выделено 49 млн евро на устранение последствий Covid-19

Правительство поддержало выделение финансирования медицинским работникам, занимающимся решением вопросов, связанных с пандемией Covid-19.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как сообщили LЕТА в Минздраве, до конца марта этого года на доплаты необходимо более 49 млн евро. Финансирование будет обеспечено за счет средств на непредвиденные случаи.

Необходимое дополнительное финансирование является ориентировочным и рассчитывается путем прогнозов. Доплаты будут выплачиваться на основании составленных учреждениями отчетов о фактически проделанной работе.

Средства предназначены для больниц и поликлиник, оказывающих оплачиваемые государством медицинские услуги инфицированным Covid-19 и их контактным лицам, семейных врачей, аптек и других учреждений здравоохранения, участвующих в устранении последствий Covid-19.

При выявлении Covid-19 на основе антигенного теста в течение 60 дней можно будет не делать скрининг-тестирование

Чтобы уменьшить нагрузку на лаборатории в связи с тестированием на Covid-19 люди, у которых заражение Covid-19 будет констатировано на основе антигенного теста, после выздоровления смогут не делать скрининг-тестирование в течение 60 дней после констатации инфицирования и не соблюдать домашний карантин, предусматривает решение правительства.

"С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. (...) Переболевшим лицам в течение 60 дней после выявления заражения не нужно будет находиться на карантине. Также в течение 60 дней не будет проводиться скрининг-тестирование", - пояснил на заседании правительства директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис.

В первую очередь это будет касаться рутинных скрининговых тестов в образовательных учреждениях и на рабочих местах. В свою очередь, на таких объектах повышенного риска, как лечебные учреждения и учреждения длительного социального ухода, при проведении скрининг-тестов необходимо руководствоваться оценкой рисков в каждой конкретной ситуации.

Таким образом, из правил вычеркнут подпункт, который предусматривал, что положительный антигенный тест нужно обязательно подтвердить лабораторно.