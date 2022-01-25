Компенсации, пособия и не только: итоги заседания правительства

Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы должен еще принять Сейм.
Определенным домашним хозяйствам в течение четырех месяцев будут компенсировать рост цен на газ
Определенным домохозяйствам, а также пользователям, газифицированным объектом которых является многоквартирный жилой дом, у которых общее потребление природного газа составляет от 221 до 5269 киловатт-часов (кВт/ч), будет компенсироваться резкий прирост цен на природный газ.
Государство будет компенсировать цену на природный газ, которая превышает 0,0340 евро за кВт/ч без налога на добавленную стоимость (PVN).
В аннотации к законопроекту Министерство экономики указывает, что поддержка в целом охватит около 65 000 домашних хозяйств и будет предоставлена за период с 1 января по 30 апреля этого года.
По предварительным данным, затраты на поддержку составят около 27,4 млн евро.
Как поясняет Минэкономики, максимальное снижение платы за природный газ для этой группы потребителей определяется как разница между актуальной регулируемой ценой газа и регулируемой ценой, которая применялась во втором полугодии 2021 года для домашних хозяйств с годовым объемом потребления до 5269 кВт/ч.
Если месячное потребление газифицированного объекта превышает 5269 кВт/ч, то максимальное снижение платы за природный газ составит 0,02279 евро за кВт/ч без НДС. Максимальное снижение платы за природный газ для этой группы потребителей определяется как разница между актуальной регулируемой ценой газа и регулируемой ценой, которая применялась во втором полугодии 2021 года для домашних хозяйств с годовым объемом потребления до 5269 кВт/ч, с умножением на 0,75.
Пенсионерам и получателям пособий с января по апрель будет выплачено по 20 евро поддержки в месяц
Пенсионерам и получателям пособий с января по апрель планируется выплатить по 20 евро поддержки в месяц для компенсации роста цен на энергоресурсы. На эти цели, согласно предварительным расчетам, потребуется 44,2 млн евро.
Поддержка будет предоставлена 552 540 лицам, в том числе 501 005 пенсионерам, 2883 детям с инвалидностью и 16 180 взрослым с инвалидностью, а также ряду других категорий жителей.
47 190 евро потребуется для внесения изменений в информационную систему Государственного агентства социального страхования.
Государство четыре месяца будет компенсировать резкое удорожание центрального отопления
В первые четыре месяца этого года государство будет компенсировать рост цен на услуги централизованного теплоснабжения в экстремальных случаях, предусматривает закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.
Компенсация будет применяться, если для потребителей-домохозяйств установлена максимально допустимая цена на тепло в размере 68 евро за мегаватт-час (МВт/ч). В таких случаях разница между максимально допустимой ценой на тепловую энергию и фактическим тарифом поставщика будет покрываться за счет средств государственного бюджета.
В январе на эти цели потребуется государственная компенсация в размере 872,2 тыс. евро, в феврале - 2,77 млн евро, в марте - 2,06 млн евро, в апреле - 1,3 млн евро.
Плату за услугу энергосистемы и OIK в течение четырех месяцев будет компенсировать государство