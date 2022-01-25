Вт, 25.01.2022
Самое значительное отличие от того, что мы ожидали - ситуация в больницах не изменилась так существенно Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
3

Компенсации, пособия и не только: итоги заседания правительства

  • На детей и студентов до 24 лет 4 месяца будут выплачивать пособие
  • Некоторым домохозяйствам будут компенсировать рост цен на газ
  • Пенсионерам и получателям пособий будет выплачено по 20 евро
  • Плату за услугу энергосистемы и OIK будет компенсировать государство
  • Государство будет компенсировать резкое удорожание центрального отопления
Отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Во вторник, 25 января, на заседании Кабинета министров было принято решение об утверждении пакета мер по поддержке населения и предприятий в связи с резким ростом цен на энергоресурсы.

На детей и студентов до 24 лет в течение четырех месяцев будут выплачивать пособие по 50 евро в месяц

На детей и студентов в возрасте до 24 лет в течение четырех месяцев, с января по апрель, будет выплачиваться пособие в размере 50 евро, предусматривает одобренный правительством закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Оказание поддержки государству обойдется в общей сложности в 79,6 млн евро.

Пособие будет выплачиваться на 397 936 человек.

3

Это 17 383 ребенка в возрасте до одного года, 349 754 ребенка, на которых выплачивается государственное семейное пособие, 505 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 53 ребенка по заявлению родителей, 178 несовершеннолетних лиц с альтернативным статусом, 27 482 студента в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся в университете или колледже, 2581 ребенок в возрасте 16-17 лет, нигде не обучающийся.

Пособие студентам, достигшим 18-летнего возраста, будет выплачиваться лично.

На заседании правительства представитель Латвийского объединения студентов Кристафер Зейлюкс выразил недоумение, почему пособие не распространяется на семейных студентов, и министр благосостояния Гатис Эглитис ответил, что соответствующие изменения могут быть внесены. Однако премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс заявили, что в таком случае придется пересматривать и уточнять закон, а любое увеличение поддержки означает и увеличение внешнего долга страны.

Закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы должен еще принять Сейм.

Определенным домашним хозяйствам в течение четырех месяцев будут компенсировать рост цен на газ

Определенным домохозяйствам, а также пользователям, газифицированным объектом которых является многоквартирный жилой дом, у которых общее потребление природного газа составляет от 221 до 5269 киловатт-часов (кВт/ч), будет компенсироваться резкий прирост цен на природный газ.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государство будет компенсировать цену на природный газ, которая превышает 0,0340 евро за кВт/ч без налога на добавленную стоимость (PVN).

В аннотации к законопроекту Министерство экономики указывает, что поддержка в целом охватит около 65 000 домашних хозяйств и будет предоставлена за период с 1 января по 30 апреля этого года.

По предварительным данным, затраты на поддержку составят около 27,4 млн евро.

Как поясняет Минэкономики, максимальное снижение платы за природный газ для этой группы потребителей определяется как разница между актуальной регулируемой ценой газа и регулируемой ценой, которая применялась во втором полугодии 2021 года для домашних хозяйств с годовым объемом потребления до 5269 кВт/ч.

Если месячное потребление газифицированного объекта превышает 5269 кВт/ч, то максимальное снижение платы за природный газ составит 0,02279 евро за кВт/ч без НДС. Максимальное снижение платы за природный газ для этой группы потребителей определяется как разница между актуальной регулируемой ценой газа и регулируемой ценой, которая применялась во втором полугодии 2021 года для домашних хозяйств с годовым объемом потребления до 5269 кВт/ч, с умножением на 0,75.

Пенсионерам и получателям пособий с января по апрель будет выплачено по 20 евро поддержки в месяц

Пенсионерам и получателям пособий с января по апрель планируется выплатить по 20 евро поддержки в месяц для компенсации роста цен на энергоресурсы. На эти цели, согласно предварительным расчетам, потребуется 44,2 млн евро.

Поддержка будет предоставлена 552 540 лицам, в том числе 501 005 пенсионерам, 2883 детям с инвалидностью и 16 180 взрослым с инвалидностью, а также ряду других категорий жителей.

47 190 евро потребуется для внесения изменений в информационную систему Государственного агентства социального страхования.

Государство четыре месяца будет компенсировать резкое удорожание центрального отопления

В первые четыре месяца этого года государство будет компенсировать рост цен на услуги централизованного теплоснабжения в экстремальных случаях, предусматривает закон о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.

ФОТО: Shutterstock

Компенсация будет применяться, если для потребителей-домохозяйств установлена максимально допустимая цена на тепло в размере 68 евро за мегаватт-час (МВт/ч). В таких случаях разница между максимально допустимой ценой на тепловую энергию и фактическим тарифом поставщика будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

В январе на эти цели потребуется государственная компенсация в размере 872,2 тыс. евро, в феврале - 2,77 млн евро, в марте - 2,06 млн евро, в апреле - 1,3 млн евро.

Плату за услугу энергосистемы и OIK в течение четырех месяцев будет компенсировать государство

Плату за услугу системы электроснабжения и затраты на компонент обязательной закупки (OIK) государство будет компенсировать с января по апрель.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Компенсация платы за систему рассчитана на основании коммерческой информации, предоставленной 11 лицензированными в Латвии операторами системы о доходах в 2020 году от платы за услугу. На эти цели требуется 63,5 млн евро, включая налог на добавленную стоимость (PVN).

На снижение платы за OIK в первые четыре месяца года потребуется 17,5 млн евро без PVN, или 21,2 млн евро с учетом PVN. Затраты на компенсацию OIK в январе составят 4,44 млн евро, в феврале - 4,37 млн евро, в марте - 4,41 млн евро, в апреле - 4,29 млн евро.

В Минэкономики ожидают, что в результате этой поддержки затраты на электроэнергию уменьшатся еще на 10-15%. Снижение коснется всех конечных потребителей электроэнергии - как физических лиц, так и предприятий.

Работникам здравоохранения выделено 49 млн евро на устранение последствий Covid-19

Правительство поддержало выделение финансирования медицинским работникам, занимающимся решением вопросов, связанных с пандемией Covid-19.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как сообщили LЕТА в Минздраве, до конца марта этого года на доплаты необходимо более 49 млн евро. Финансирование будет обеспечено за счет средств на непредвиденные случаи.

Необходимое дополнительное финансирование является ориентировочным и рассчитывается путем прогнозов. Доплаты будут выплачиваться на основании составленных учреждениями отчетов о фактически проделанной работе.

Средства предназначены для больниц и поликлиник, оказывающих оплачиваемые государством медицинские услуги инфицированным Covid-19 и их контактным лицам, семейных врачей, аптек и других учреждений здравоохранения, участвующих в устранении последствий Covid-19.

При выявлении Covid-19 на основе антигенного теста в течение 60 дней можно будет не делать скрининг-тестирование

Чтобы уменьшить нагрузку на лаборатории в связи с тестированием на Covid-19 люди, у которых заражение Covid-19 будет констатировано на основе антигенного теста, после выздоровления смогут не делать скрининг-тестирование в течение 60 дней после констатации инфицирования и не соблюдать домашний карантин, предусматривает решение правительства.

"С учетом растущей нагрузки на лаборатории и сложностей с проведением ПЦР-теста предусмотрено, что антигенного теста будет достаточно, чтобы констатировать факт заражения. (...) Переболевшим лицам в течение 60 дней после выявления заражения не нужно будет находиться на карантине. Также в течение 60 дней не будет проводиться скрининг-тестирование", - пояснил на заседании правительства директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис.

В первую очередь это будет касаться рутинных скрининговых тестов в образовательных учреждениях и на рабочих местах. В свою очередь, на таких объектах повышенного риска, как лечебные учреждения и учреждения длительного социального ухода, при проведении скрининг-тестов необходимо руководствоваться оценкой рисков в каждой конкретной ситуации.

Таким образом, из правил вычеркнут подпункт, который предусматривал, что положительный антигенный тест нужно обязательно подтвердить лабораторно.

3

Изменения также предусматривают, что в случае заражения сертификат о вакцинации приостанавливается на семь рабочих дней, а не на десять, как в настоящее время.

Видео: Запись пресс-конференции

Контекст

Как сообщалось, общая сумма нового пакета помощи составляет приблизительно 250 млн евро.

Условия и детали

Партнеры по коалиции на прошлой неделе договорились, что поддержка будет предоставлена сроком на четыре месяца - до мая этого года, отдельные виды поддержки, например, увеличенное жилищное пособие, будут предоставляться до конца года.

Меры краткосрочной поддержки предусматривают, что государство будет полностью компенсировать расходы по тарифу на распределение электроэнергии и компоненту обязательной закупки (OIK), будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, в том числе студентов до 24 лет, новое ежемесячное пособие 20 евро для всех пенсионеров вне зависимости от статуса вакцинации, а также для людей с ограниченными возможностями.

Коалиция также пришла к соглашению о выплате увеличенного жилищного пособия до конца этого года и компенсации домохозяйствам чрезмерного подорожания теплоснабжения и газового отопления.

Поддержка охватит в общей сложности примерно 78 500 домохозяйств, а ее общая сумма за четыре месяца составит 5,5 млн евро.

Для поддержки в среднесрочной перспективе в течение месяца будет разработана и представлена правительству программа поддержки домохозяйств по переходу с отопления на ископаемом топливе, таком как природный газ, на устойчивое отопление и микрогенерирующие мощности, например, солнечные батареи. Параллельно в течение месяца правительству будет подан доклад о том, как упростить получение разрешений на объекты и оборудование по производству возобновляемой энергии.

Вчера на заседании коалиция в очередной раз выразила намерение поддержать выплату компенсаций населению и предприятиям в связи с ростом цен на энергоносители, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания.

Как подчеркнул премьер, помимо уже предоставленных и запланированных дополнительных мер поддержки, предусмотрена общая поддержка в размере 450 млн евро, которая пропорционально размеру экономики Латвии является одной из крупнейших в Европейском союзе.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back