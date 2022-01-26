США предупредили Лукашенко о последствиях, если Беларусь также нападет на Украину

"Мы заявили властям Беларуси, что если они позволят использовать свою территорию для нападения на Украину, то столкнутся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", - заявил журналистам госсекретарь США Нед Прайс.

"В случае вторжения с территории Беларуси, если российские войска будут постоянно дислоцироваться на ее территории, НАТО придется переоценить дислокацию собственных сил в странах, граничащих с Беларусью", - сказал Прайс.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко - союзник президента России Владимира Путина и подавил массовые протесты, оспаривающие легитимность его победы на президентских выборах.

В декабре он объявил, что Россия проведет военные учения совместно с Беларусью, что побудило Соединенные Штаты выпустить предупреждение о возможном ввозе в Беларусь ядерного оружия.