США предупредили Лукашенко о последствиях, если Беларусь также нападет на Украину
Соединенные Штаты во вторник, 25 января, предупредили правительство Беларуси, что оно может столкнуться с репрессиями, если поможет России во вторжении в Украину.
Соединенные Штаты во вторник, 25 января, предупредили правительство Беларуси, что оно может столкнуться с репрессиями, если поможет России во вторжении в Украину.
"Мы заявили властям Беларуси, что если они позволят использовать свою территорию для нападения на Украину, то столкнутся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", - заявил журналистам госсекретарь США Нед Прайс.
"В случае вторжения с территории Беларуси, если российские войска будут постоянно дислоцироваться на ее территории, НАТО придется переоценить дислокацию собственных сил в странах, граничащих с Беларусью", - сказал Прайс.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко - союзник президента России Владимира Путина и подавил массовые протесты, оспаривающие легитимность его победы на президентских выборах.
В декабре он объявил, что Россия проведет военные учения совместно с Беларусью, что побудило Соединенные Штаты выпустить предупреждение о возможном ввозе в Беларусь ядерного оружия.
Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что вызывает опасения по поводу возможного российского вторжения на ориентирующуюся на Запад страну.