Кариньш: На течение пандемии больше всего влияют не ограничения. А что?

Он признал, что ограничения обсуждаются в правительстве. "Я выступаю за то, чтобы как можно быстрее двигаться к моменту, когда мы сможем снять оставшиеся ограничения", - сказал он.

По словам Кариньша,

ограничения уже не являются главным, что влияет на течение пандемии и госпитализацию. Главное - был ли человек вакцинирован и использует ли он маску.

Поэтому все силы, в том числе Минздрава, должны быть направлены на первичную и бустерную вакцинацию против Covid-19.

"Минздраву нужно говорить только об одном - вакцинироваться и носить маски. Главное, что нам нужно сделать, это перестать дергать общество, передав ему ясный месседж - давайте вакцинироваться, носить маски и тестироваться", - заявил глава правительства.

По его мнению, к третьему году пандемии общество уже усвоило, что основная ответственность лежит на каждом человеке.

Как уже сообщалось, эпидемиолог Никита Троянский считает, что очень жесткие ограничения в настоящее время не были бы эффективны.

Кариньш: мы не можем вечно поддерживать бизнес

Общество не может содержать бизнес вечно, особенно если он не очень востребован, также заявил в программе Кариньш, комментируя требование отставки двух министров со стороны комитета по управлению кризисом в туризме.

По мнению Кариньша, с туристической отраслью должен работать министр экономики, а не министры финансов и здравоохранения, отставки которых потребовали предприниматели.

"Это не здравоохранение, не финансы, это министр экономики, он должен работать со своими отраслями. Вызов для нас как общества заключается в том, что мы не можем содержать бизнес вечно, если он не пользуется большим спросом", - прокомментировал глава правительства.

Он считает, что происходит изменение спроса, изменение общественного поведения и через два года пандемии Covid-19 люди стали потреблять немного по-другому. В то же время Кариньш напомнил, что государство помогает предприятиям, которые не могут работать из-за антиковидных ограничений.

"Но отрасли, которые открыты, которым разрешено работать, должны смотреть на то, как можно изменить свою бизнес-модель, потому что мы как общество не сможем вечно поддерживать предпринимателей за счет наших налогов", - призвал политик.

Он также напомнил, что обычно бывает наоборот и как раз предприниматели помогают содержать систему здравоохранения, образования и другие сферы, работая и платя налоги.

Как сообщалось, представители комитета по управлению кризисом в туризме на заседании в понедельник, 24 января, решили потребовать отставки министра финансов Яниса Рейрса и министра здравоохранения Даниэля Павлютса.