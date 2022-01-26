Перевощиков: распространение омикрона по всей Латвии - вопрос времени

По его словам, ситуация с Covid-19 ухудшилась во всех регионах. Болезнь быстрее всего распространилась в Риге, ее окрестностях, на последнем месте - Латгале . Среди ближайших к Риге краев самый высокий уровень заболеваемости в Адажском, Марупском и Кекавском.

"Довольно быстро, за несколько недель, с нуля он достиг такой большой доли. При этом дельта-штамм может оставаться доминирующим в некоторых регионах, но это только вопрос времени, когда омикрон захватит все регионы Латвии", - сказал специалист.