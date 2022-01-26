Ср, 26.01.2022
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Перевощиков: распространение омикрона по всей Латвии - вопрос времени

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Распространение омикрон-штамма во всех регионах Латвии - лишь вопрос времени, заявил в среду, 26 января, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиолог Юрий Перевощиков.

По его словам, ситуация с Covid-19 ухудшилась во всех регионах. Болезнь быстрее всего распространилась в Риге, ее окрестностях, на последнем месте - Латгале. Среди ближайших к Риге краев самый высокий уровень заболеваемости в Адажском, Марупском и Кекавском.

Доля омикрон-штамма составила 85,7% всех образцов, протестированных на прошлой неделе.

"Довольно быстро, за несколько недель, с нуля он достиг такой большой доли. При этом дельта-штамм может оставаться доминирующим в некоторых регионах, но это только вопрос времени, когда омикрон захватит все регионы Латвии", - сказал специалист.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии было выявлено 6097 новых случаев Covid-19.


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