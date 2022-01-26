Ср, 26.01.2022
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Ивар Ванадзиньш, директор института безопасности труда и здоровья окружающей среды RSU
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Covid в Европе: Дания снимет все ограничения, в Нидерландах открывают рестораны, театры и музеи

ФОТО: Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Несмотря на стремительное распространение Covid-19, правительство Дании планирует с 1 февраля отменить ограничения, установленные для борьбы с пандемией, сообщили в среду представители Министерства здравоохранения. В свою очередь, в Нидерландах со среды возобновилась деятельность ресторанов, театров, музеев и кинотеатров, несмотря на обширное инфицирование с омикрон-штаммом Covid-19, во вторник заявил премьер-министр страны Марк Рите.

"Я хотел бы, чтобы с 1 февраля Covid-19 больше не входил в категорию опасных для общества болезней", - в письме к депутатам заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике. Он предложил фактически убрать все Covid-ограничения, в том числе ношение масок и сокращенные часы работы для баров и ресторанов.

Министр указал, что из 5,8 млн жителей Дании, 3,5 млн получили бустерную дозу вакцины, а омикрон-штамм коронавируса менее опасен.

В свою очередь, в Нидерландах сейчас кафе, рестораны и культурные учреждения смогут работать до 22:00, но требованием об обязательном ношении маски и предъявлении доказательства вакцинации.

Жители смогут посещать спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи.

Магазины, которые были закрыты после введения "тяжелого локдауна" 18 декабря, снова открыли.

На правительство было совершено сильное давление, чтобы ограничения были отменены. В том числе протестовали представители сферы бизнеса и культуры, мэры городов тоже просили убрать ограничения, учитывая, что в соседних Германии и Бельгии рестораны открыты.

В понедельник в Нидерландах было зарегистрировано 65 тысяч новых Covid-случаев, во вторник - более 58 тысяч. Настоящее число случаев может быть выше, потому что компьютеры госучреждений не могут обработать такое число позитивных тестов.

В Дании во вторник зарегистрировано 46 тысяч новых Covid-случаев.


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