Обостряются уже имеющиеся болезни. Врачи отмечают новую тенденцию в связи с омикроном

Таким образом, все больше пациентов попадают в отделения с обострением уже имеющейся болезни.

"Пациенты, которые попадают в центр неотложной медицины и у которых констатируется омикрон, обычно более недели сидели дома больными. Или же мы часто констатируем это просто как побочную инфекцию.

Таким образом, у пациентов вообще не было симптомов омикрона, и теперь мы их встречаем уже в центре неотложной медицины с инфарктом, инсультом, тромбоэмболией легочной артерии и тому подобным, и констатируется заражение омикроном", - рассказала пульмонолог больницы Страдиня Зайга Кравале.

Наблюдения медиков свидетельствуют о том, что переболевшие дельта-штаммом Covid-19 попадали в больницу на 7-10 день уже с повреждениями легких. Для омикрона это нехарактерно.

Однако новый штамм опасен тем, что обостряет другие уже имеющиеся хронические болезни.

"Пациентам может быть не нужна такая большая кислородная поддержка. Но мы видим, что хронические заболевания, когда больной находится в шатком равновесии, к сожалению, очень и очень их декомпенсируют", - указала Кравале.