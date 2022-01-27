В Сейме состоятся ежегодные внешнеполитические дебаты: отчитываться будет Ринкевич

Предусмотрено, что в дебатах примут участие президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Следить за дебатами онлайн приглашены главы аккредитованных в Латвии дипломатических миссий, международных организаций и все заинтересованные лица.

В регламенте Сейма установлено, что министр иностранных дел не позднее 16 января должен представить Сейму согласованный с премьер-министром ежегодный отчет о проделанной и планируемой работе в области внешней политики государства. Этот отчет также должен включать информацию о деятельности в ЕС.

При обсуждении отчета министра каждый депутат может выступить в прениях.