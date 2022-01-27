Госдепартамент США: "СП - 2" не заработает при вторжении России в Украину

Он отказался сообщать подробности. "Мы будем работать вместе с Германией с целью принять необходимые меры для того, чтобы проект не продвинулся дальше", - добавил Прайс. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода.

Спорный газовый проект ждет сертификацию в ФРГ

Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября германское Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".