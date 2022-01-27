22-летний парень обвел вокруг пальца несколько автопрокатов

Данута и ее муж занимаются автопрокатным бизнесом уже четвертый год. Молодой человек по имени Сандар тоже стал их клиентом.

22-летний парень взял на прокат автомобиль Volvo и использовал его 11 дней. Компании он электронно прислал изображение своего паспорта и заполненное платежное поручение. Внимание Дануты привлекло то, что номер водительского удостоверения Сандара невозможно найти в базе данных CSDD.

"Он начал звонить и спрашивать, какие есть варианты. Было странно, что деньги так долго не поступают. Мне стало его жаль, поэтому я сдала ему машину. Он сказал, что только что вернулся из США, меняет права. Сказал, что уже сдал экзамен по вождению, просто еще не забрал удостоверение", - рассказала Данута.

Деньги от Сандара не поступили ни на следующий день, ни еще через полтора.

Тогда женщина связалась с молодым человеком, заявив, что необходимо немедленно оплатить услугу. Однако по сигналу GPS она поняла, что тот едет не к оговоренному месту встречи, а в другую сторону.

Машину бросили в Баложи, куда вместе с правоохранителями прибыла и Данута. Тем временем Сандар продолжил путь, но уже на другой арендованной машине. Данута связалась с ее владельцем.

"После этого со мной связались другие автопрокатчики - с ними произошла аналогичная ситуация",- продолжает Данута.

Женщина выяснила, что 22-летний парень проделал такие действия в нескольких автопрокатных компаниях. В одной из них он указал, что хочет выкупить машину и уже готов перечислить необходимую сумму.

В полицию обратились как семейное предприятие Дануты, так и другие компании по аренде автомобилей. По двум делам уже получен ответ о том, что расследование возбуждено не будет.

"Не является очевидным, что было совершено уголовное преступление, которое представляет собой незаконное присвоение или кражу автомобиля, поскольку рассматриваемый автомобиль был возвращен его владельцу без каких-либо внешних дефектов. В свою очередь, в связи с неуплатой арендной платы владелец автомобиля должен обратиться в суд в порядке, предусмотренном нормами Гражданского закона", - сказали в Госполиции.

"Может быть как уголовное, так и гражданское судопроизводство. В этом случае, если лицо неоднократно совершает уголовное преступление, государство должно защитить предпринимателя. Надо найти виновника, привлечь к ответственности, чтобы такие случаи больше не повторялись", - сказал присяжный адвокат Янис Беровскис.

Bez Tabu удалось встретиться с родственниками Сандара, которые сообщили, что молодой человек в настоящее время находится за границей.

По телефону он отмел все обвинения и указал, что его хотят оклеветать.

В CSDD отмечают, что скриншот с сайта дирекции, присланный Сандаром, вызывает ряд вопросов.

"Этому молодому человеку выдали разрешение на обучение, срок действия которого также истек несколько лет назад. На скриншоте есть опечатки. Мы такого не допускаем, поэтому есть подозрение, что в изображение внесены исправления. Мы также не выдаем водительские удостоверения с указанными сочетаниями букв и цифр", - сказал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Данута планирует подать на Сандара и в суд, но удастся ли что-то взыскать с молодого человека, остается неясным.