В Елгаве повысят пособие по рождению ребенка
Елгавская дума приняла решение увеличить единовременное пособие в связи с рождением ребенка до 100 евро, сообщили в самоуправлении.
Елгавская дума приняла решение увеличить единовременное пособие в связи с рождением ребенка до 100 евро, сообщили в самоуправлении.
Новое пособие будет выплачиваться с 1 марта 2022 года. Размер прежнего пособия составлял 72 евро.
Изменения в обязательных правилах самоуправления также влияют на порядок предоставления пособия. Пособие по рождению ребенка впредь не будет начисляться, если один из родителей уже получил это пособие в другом самоуправлении.
Прогнозируется, что на увеличение пособия на 28 евро в период с 1 марта по 31 декабря этого года в городском бюджете потребуются дополнительные средства в размере 15 904 евро.