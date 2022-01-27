В Елгаве повысят пособие по рождению ребенка

Новое пособие будет выплачиваться с 1 марта 2022 года. Размер прежнего пособия составлял 72 евро.

Изменения в обязательных правилах самоуправления также влияют на порядок предоставления пособия. Пособие по рождению ребенка впредь не будет начисляться, если один из родителей уже получил это пособие в другом самоуправлении.