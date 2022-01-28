Вдова украинского блогера, умершего из-за Covid-19, нашла любовь в Риге

В соцсетях мать троих детей публиковала кадры первой поездки в Ригу, которая произошла в декабре прошлого года. Стужук отмечала, что испытала "теплые эмоции".

"Улетела из Риги с такими теплыми эмоциями, что подумала - пост выложить просто обязана. Такой уютный, тихий, спокойный компактный городок со своим вайбом умиротворения и неспешности.

Но мысль, как обычно, едина. Любые впечатления создают люди. Когда рядом тот/те, с кем тебе хорошо и комфортно, весело и интересно, легко и тепло - ты автоматически позитивен и получаешь удовольствие".

Место не так важно. Я чудесно провела время. Благодарю за гостеприимство. И до скорой встречи снова", - писала София.

Следующие кадры из Риги были сделаны 9 января. Очевидно, в наш город блогер приехала без детей. Она призналась, что после смерти супруга уже и не надеялась встретить любовь.

27 января София поделилась романтическими кадрами и порассуждала на тему любви. Она не открыла лицо и имя своего возлюбленного. Но по геолокации дала понять, что чудесно провела время в одной из роскошных гостиниц Старой Риги.

Ранее в СМИ писали, что Стужук состоит в отношениях с экс-супругом блогера Саши Бо (настоящее имя - Александра Пустовит) - Игорем Пустовитом. Однако никто из них пока не комментировал эти слухи.

Сейчас София призналась, что ее возлюбленный из Риги.

Поэтому она частый гость в Латвии. Знаменитость рассказывала фолловерам, что приехала к любимому на 4 дня, а после этого вернулась к детям. Имя и лицо мужчины Стужук не раскрывает. Она отмечает, что подписчики могут просто наблюдать за ее счастьем.

В Риге Стужук остановилась не дома у любимого, а в гостинице, что вызвало много вопросов у поклонников. Однако София лишь отметила: "Не уверена, что я должна отвечать на такие вопросы. Не волнуйтесь, у нас все хорошо".