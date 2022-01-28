Пропавший тротуар. Почему никого не волнует слово "суки" в центре Риги?

Дисклеймер: крытый безопасный проход на месте присутствует - он располагается немного правее, если идти со стороны ТЦ Origo, переходить дорогу по проезжей части небезопасно и незачем.

Фотографии забора стали в соцсетях настоящим хитом, не в последнюю очередь благодаря упертости автора (авторов?) надписи.

ФОТО: Фото очевидца

Редакция RUS TVNET связалась со столичной муниципальной полицией. Ее представитель Том Садовскис поделился, что без заявления (а его не было) они не могут приступить к расследованию дела. К тому же, за порчу имущества в латийском законодательстве назначена уголовная ответственность, поэтому в случае заявления оно все равно перейдет к Госполиции.

Представитель застройщика Novira Plaza Кристине Янковица-Губиня сообщила, что в настоящее время по факту порчи имущества обращаться в полицию не планируется, никаких дополнительных мер безопасности приниматься также не будет. Временный забор планируется снять к концу следующей недели - он будет заменен на "гораздо более эстетичный". В случае повторения ситуации будут приняты дальнейшие меры. Представитель компании также напомнила, что пешеходная дорожка была доступна с самого начала строительства Novira Plaza.

На момент написания материала слово "суки" с забора снова пропало.

Novira Plaza

Осенью прошлого года прошла торжественная церемония закладки первого камня офисного центра Novira Plaza на Марияс, 2А. В проект вложено более 55 миллионов евро, и он будет завершен к июню 2023 года.

Novira Plaza станет экологичным и современным офисным центром класса А, состоящим из четырех разных зданий, три из которых будут расположены на улице Сатеклес, а одно - на улице Марияс.

На территории будет несколько зеленых зон и развитая инфраструктура, подходящая для пешеходов, велосипедистов и водителей.

ФОТО: Пресс-фото