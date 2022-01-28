Пропавший тротуар. Почему никого не волнует слово "суки" в центре Риги?

Дисклеймер: крытый безопасный проход на месте присутствует - он располагается немного правее, если идти со стороны ТЦ Origo, переходить дорогу по проезжей части небезопасно и незачем.
Фотографии забора стали в соцсетях настоящим хитом, не в последнюю очередь благодаря упертости автора (авторов?) надписи.
Редакция RUS TVNET связалась со столичной муниципальной полицией. Ее представитель Том Садовскис поделился, что без заявления (а его не было) они не могут приступить к расследованию дела. К тому же, за порчу имущества в латийском законодательстве назначена уголовная ответственность, поэтому в случае заявления оно все равно перейдет к Госполиции.
Представитель застройщика Novira Plaza Кристине Янковица-Губиня сообщила, что в настоящее время по факту порчи имущества обращаться в полицию не планируется, никаких дополнительных мер безопасности приниматься также не будет. Временный забор планируется снять к концу следующей недели - он будет заменен на "гораздо более эстетичный". В случае повторения ситуации будут приняты дальнейшие меры. Представитель компании также напомнила, что пешеходная дорожка была доступна с самого начала строительства Novira Plaza.
На момент написания материала слово "суки" с забора снова пропало.
Осенью прошлого года прошла торжественная церемония закладки первого камня офисного центра Novira Plaza на Марияс, 2А. В проект вложено более 55 миллионов евро, и он будет завершен к июню 2023 года.
Novira Plaza станет экологичным и современным офисным центром класса А, состоящим из четырех разных зданий, три из которых будут расположены на улице Сатеклес, а одно - на улице Марияс.
На территории будет несколько зеленых зон и развитая инфраструктура, подходящая для пешеходов, велосипедистов и водителей.