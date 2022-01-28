Литва может отказаться от "паспортов возможностей"

"Могу сказать, что у правительства уже в течение нескольких недель есть план приостановить действие "паспорта возможностей", просто в течение этого времени согласовывались решения операционного руководства, шли обсуждения с бизнесом. Я думаю, что решение будет принято в следующую среду", - сказала премьер в пятницу, 28 января, на пограничной заставе в Варенском районе на границе с Беларусью.

В связи со стремительным ростом числа новых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса и легкостью течения болезни необходимость "паспорта" в последнее время ставится под сомнение. Более того, министр здравоохранения утвердил порядок, который

позволит людям с бессимптомным течением Covid-19 выйти на работу в случае нехватки работников в жизненно важных отраслях.

"Паспорт возможностей" был введен в Литве в мае прошлого года еще до ковид-сертификатов стандарта ЕС, как средство поощрения вакцинации и контроля над пандемией. Решением правительства, он был доступен для людей, которые были вакцинированы против Covid-19, переболели коронавирусом или получили отрицательный результат теста.

"Паспорт возможностей" дает возможность посещения крупных супермаркетов, центров досуга, развлечений, общепита, объектов сферы услуг, мероприятия. В конце декабря "паспорт возможностей" был введен и для детей с 12 лет, но его действие было приостановлено правительством до 1 марта.

Введение "паспорта возможностей" вызвало недовольство: проводились митинги, вспыхивали беспорядки возле Сейма.