Байден намерен отправить войска в Восточную Европу
США приняли решение перебросить дополнительные войска в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины, заявил президент США Джо Байден, пишет "Медуза".
США приняли решение перебросить дополнительные войска в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины, заявил президент США Джо Байден, пишет "Медуза".
Он отметил, что переброска войск будет осуществлена "в ближайшее время".
24 Пентагон января заявил, что на территории США в состояние повышенной готовности приведены 8,5 тысячи военнослужащих и что они в короткий срок могут быть отправлены в Европу.
В Европе обычно дислоцируются десятки тысяч американских военнослужащих, уточняет агентство dpa.
Ранее сообщалось, что российская армия доставила на границу с Украиной запасы крови и медикаменты, что вызывает опасения по поводу возможного нападения, сообщили три американских должностных лица.