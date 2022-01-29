Байден намерен отправить войска в Восточную Европу

Он отметил, что переброска войск будет осуществлена "в ближайшее время".

Президент США уточнил, что это будет "не очень большое количество" военнослужащих.

24 Пентагон января заявил, что на территории США в состояние повышенной готовности приведены 8,5 тысячи военнослужащих и что они в короткий срок могут быть отправлены в Европу.

В Европе обычно дислоцируются десятки тысяч американских военнослужащих, уточняет агентство dpa.