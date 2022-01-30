"Похороним, как умеем": Как во время пандемии люди прощаются с близкими

Covid-19 по-разному повлиял на нашу жизнь. Многие люди потеряли своих близких, своих родных. Изменения коснулись и похоронно-погребального процесса. Портал Apollo.lv рассказал, какие решения в настоящее время находят люди, чтобы проводить умерших в вечный путь.

Председатель правления Латвийской ассоциации похоронных услуг Эдмунд Штрейхфелдс объясняет изданию Apollo.lv, что работа в похоронной индустрии специфична и не может выполняться удаленно.

Он говорит, что люди придумали разные способы почтить память умершего человека во время пандемии.

"Процесс прощания проходит с учетом ограничений, установленных правительством, например, в городе Риге не разрешается пользоваться часовнями. Прощание происходит у могилы под открытым небом. Применяются указанные ограничения на собрания, в настоящее время могут собираться 20 человек. В свою очередь, в сельской местности есть часовни, которые являются проходными, вносят гроб с одной стороны и выносят с другой стороны, и в этом случае прощание происходит под крышей", - говорит Штрейхфелдс.

Штрейхфелдс отмечает, что, конечно, до пандемии, чтобы проводить ушедшего, собиралось больше людей, теперь же могут собраться только самые близкие.

"Люди иногда говорят - похороним, как мы умеем, а когда наступят "лучшие времена" со всеми родственниками соберемся на кладбище и пригласим пастора,

чтобы сказал молитву или музыканты сыграют", - говорит председатель правления Латвийской ассоциации похоронных услуг.

Галерея: Даугавпилсское муниципальное кладбище, ноябрь 2021 г.

"Часто люди также говорят: кремируем. Они выбирают чистую кремацию без прощания", - говорит он.

Позже люди получают урну с прахом, но момент поминок откладывают до тех пор, пока не будет разрешено собираться большему количеству людей.

Если у умершего подтвержден коронавирус, то подготовка его к погребению иная. Сотрудники моргов работают в соответствии с инструкциями, разработанными Инспекцией здравоохранения.

"Люди, которые обмывают, одевают и обрабатывают покойного, должны аккуратно пользоваться средствами индивидуальной защиты, специальными одноразовыми костюмами, масками, перчатками.

Когда усопшего поместили в гроб, прощаясь он может быть открыт, как это принято обычно, при соблюдении родственниками условий, что им нельзя прикасаться к умершему и подходить ближе, чем на один метр",

говорит Штрейхфелдс.

"Однако есть некоторые морги, которые не обмывают покойников. Говорят, что если есть ковид, мы не беремся за дело. Это их личные проблемы и отношение, как они на это смотрят. Близкие в таком случае оказываются в плохой ситуации, так как умершего в специальном мешке помещают в гроб", - добавляет он.

Штрейхфелдс является не только главой ассоциации, но и владельцем компании Latona. Он объясняет, что у компании есть собственный морг и что она предоставляет эту услугу, хотя приобретение средств индивидуальной защиты требует дополнительных затрат, но позволяет провести достойное прощание.

"Идет поиск решений, - говорит Штрейхфелдс . "Если компания не может предложить обмывание умершего, она рекомендует другого поставщика услуг. В основном все морги уже знают, кто этим занимается, а кто нет", - добавляет он.