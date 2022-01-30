"Похороним, как умеем": Как во время пандемии люди прощаются с близкими
СТАТЬЮ
Covid-19 по-разному повлиял на нашу жизнь. Многие люди потеряли своих близких, своих родных. Изменения коснулись и похоронно-погребального процесса. Портал Apollo.lv рассказал, какие решения в настоящее время находят люди, чтобы проводить умерших в вечный путь.
Председатель правления Латвийской ассоциации похоронных услуг Эдмунд Штрейхфелдс объясняет изданию Apollo.lv, что работа в похоронной индустрии специфична и не может выполняться удаленно.
Он говорит, что люди придумали разные способы почтить память умершего человека во время пандемии.
"Процесс прощания проходит с учетом ограничений, установленных правительством, например, в городе Риге не разрешается пользоваться часовнями. Прощание происходит у могилы под открытым небом. Применяются указанные ограничения на собрания, в настоящее время могут собираться 20 человек. В свою очередь, в сельской местности есть часовни, которые являются проходными, вносят гроб с одной стороны и выносят с другой стороны, и в этом случае прощание происходит под крышей", - говорит Штрейхфелдс.
Штрейхфелдс отмечает, что, конечно, до пандемии, чтобы проводить ушедшего, собиралось больше людей, теперь же могут собраться только самые близкие.
чтобы сказал молитву или музыканты сыграют", - говорит председатель правления Латвийской ассоциации похоронных услуг.
Галерея: Даугавпилсское муниципальное кладбище, ноябрь 2021 г.
Позже люди получают урну с прахом, но момент поминок откладывают до тех пор, пока не будет разрешено собираться большему количеству людей.
Если у умершего подтвержден коронавирус, то подготовка его к погребению иная. Сотрудники моргов работают в соответствии с инструкциями, разработанными Инспекцией здравоохранения.
"Люди, которые обмывают, одевают и обрабатывают покойного, должны аккуратно пользоваться средствами индивидуальной защиты, специальными одноразовыми костюмами, масками, перчатками.
говорит Штрейхфелдс.
"Однако есть некоторые морги, которые не обмывают покойников. Говорят, что если есть ковид, мы не беремся за дело. Это их личные проблемы и отношение, как они на это смотрят. Близкие в таком случае оказываются в плохой ситуации, так как умершего в специальном мешке помещают в гроб", - добавляет он.
Штрейхфелдс является не только главой ассоциации, но и владельцем компании Latona. Он объясняет, что у компании есть собственный морг и что она предоставляет эту услугу, хотя приобретение средств индивидуальной защиты требует дополнительных затрат, но позволяет провести достойное прощание.
"Идет поиск решений, - говорит Штрейхфелдс . "Если компания не может предложить обмывание умершего, она рекомендует другого поставщика услуг. В основном все морги уже знают, кто этим занимается, а кто нет", - добавляет он.
Количество смертей с подтвержденной инфекцией Covid-19