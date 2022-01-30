Вс, 30.01.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж

Ксения Бик ФОТО: https://www.instagram.com/kseniyabik/?hl=ru

Вдова российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик вновь вышла замуж. Об этом пишет StarHit.ru. 

Избранником Бик стал радиожурналист, ведущий радио "Коммерсантъ FM" Сергей Соболев. Его предыдущая жена погибла в 2013 году под колесами поезда.

Церемония прошла скромно. Среди гостей были лишь самые близкие. 36-летняя невеста была в коротком платье с пайетками, черном пиджаке и высоких сапогах. Жених был в сером костюме.

Известно, что встречаться Бик и Соболев начали в августе 2008 года. Они практически сразу стали жить вместе. Ранее Ксения говорила, что именно Сергей помог ей справиться с депрессией, которая одолела ее после смерти Дмитрия Марьянова.

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик ФОТО: Facebook

Напомним, 47-летний российский актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году в реабилитационном центре. Артист умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.


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