Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж

Избранником Бик стал радиожурналист, ведущий радио "Коммерсантъ FM" Сергей Соболев. Его предыдущая жена погибла в 2013 году под колесами поезда.

Церемония прошла скромно. Среди гостей были лишь самые близкие. 36-летняя невеста была в коротком платье с пайетками, черном пиджаке и высоких сапогах. Жених был в сером костюме.

Известно, что встречаться Бик и Соболев начали в августе 2008 года. Они практически сразу стали жить вместе. Ранее Ксения говорила, что именно Сергей помог ей справиться с депрессией, которая одолела ее после смерти Дмитрия Марьянова.

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик ФОТО: Facebook