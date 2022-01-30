Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж
Вдова российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик вновь вышла замуж. Об этом пишет StarHit.ru.
Вдова российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик вновь вышла замуж. Об этом пишет StarHit.ru.
Избранником Бик стал радиожурналист, ведущий радио "Коммерсантъ FM" Сергей Соболев. Его предыдущая жена погибла в 2013 году под колесами поезда.
Церемония прошла скромно. Среди гостей были лишь самые близкие. 36-летняя невеста была в коротком платье с пайетками, черном пиджаке и высоких сапогах. Жених был в сером костюме.
Известно, что встречаться Бик и Соболев начали в августе 2008 года. Они практически сразу стали жить вместе. Ранее Ксения говорила, что именно Сергей помог ей справиться с депрессией, которая одолела ее после смерти Дмитрия Марьянова.
Напомним, 47-летний российский актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году в реабилитационном центре. Артист умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.