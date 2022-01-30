Вс, 30.01.2022
Я очень хотела бы, чтобы этот документ выбросили в мусорник и нашли кого-то, кто знает, что он делает, и пусть он и напишет. Солвита Олсена, доцент медицинского факультета Латвийского университета
Солвита Олсена, доцент медицинского факультета Латвийского университета
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  • "После техосмотра пришлось везти машину на эвакуаторе", или Проблема автомобилей на КПГ

"После техосмотра пришлось везти машину на эвакуаторе", или Проблема автомобилей на КПГ

ФОТО: Ekrānuzņēmums no 4.studijas sižeta

Некого жителя смущают новые изменения для автовладельцев, автомобили которых работают на компримированном природном газе, или КПГ. Он указывает, что такие автомобили вообще не могут пройти техосмотр, сообщает передача 4.studija на LTV.

"С 3 января этого года я не могу участвовать в дорожном движении на своем "зеленом" автомобиле, который признан экологичным. Спустя долгие годы после прохождения технического осмотра на листке было написано, что машина должна будет иметь сертифицированный газовый баллон, и на данный момент в Латвии есть две конторы, которые могут его установить.

"Мой Volvo можно сертифицировать только в центре Volvo, но они отказываются это делать, потому что за два года не разобрались ни с какими документами", - сказал Янис.

Такая ситуация: автомобили с газовой системой КПГ должны проходить осмотр и сертификацию каждые четыре года, чтобы убедиться, что газовый баллон безопасен. Без него техосмотр невозможен.

Мартиньш Малмейстерс, представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщил, что такие изменения в прохождении технического осмотра были разработаны уже в 2018 и 2019 годах в сотрудничестве с обществом Auto asociācija и официальными представителями транспортных средств в Латвии. Правила должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.

"Но год назад ни одна такая компания еще не получила эту аккредитацию, и, таким образом, в этом году вступили в силу эти новые правила проверки баллонов КПГ. Это означает, что все транспортные средства, оснащенные газовыми приборами, работающими на сжатом природном газе, должны пройти этот процесс осмотра у своего официального представителя и получить сертификат о том, что газовый баллон действителен, не поврежден и не угрожает безопасности дорожного движения", - пояснил Малмейстерс.

Проблема в том, что газовые баллоны в Латвии на данный момент могут пройти техосмотр только в Škoda и Scania, поэтому владельцы автомобилей других марок даже теоретически не могут получить необходимый сертификат.

В этом году этот сертификат должны получить 436 владельцев автомобилей, работающих на КПГ, но пока его получили только двое. В настоящее время Янис остался без собственного автомобиля, так как ему запрещено участвовать в дорожном движении.

"После техосмотра мне пришлось везти машину на эвакуаторе. Это абсурд, но как мне из этого выбраться?

В технической части техосмотра мне сказали, что единственный вариант - переходить обратно на бензин. Я всегда старался быть "зеленее", но теперь меня отталкивают и говорят, что в Латвии не нужна эта "зеленая" машина. Это определенно упущение в учреждении, которое не сделало этого в течение двух лет", - сказал Янис.

И это вопрос к Министерству сообщения - как можно принять требование, которое даже невозможно выполнить?

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи 4.studija на латышском языке


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