"После техосмотра пришлось везти машину на эвакуаторе", или Проблема автомобилей на КПГ

"С 3 января этого года я не могу участвовать в дорожном движении на своем "зеленом" автомобиле, который признан экологичным. Спустя долгие годы после прохождения технического осмотра на листке было написано, что машина должна будет иметь сертифицированный газовый баллон, и на данный момент в Латвии есть две конторы, которые могут его установить.

"Мой Volvo можно сертифицировать только в центре Volvo, но они отказываются это делать, потому что за два года не разобрались ни с какими документами", - сказал Янис.

Такая ситуация: автомобили с газовой системой КПГ должны проходить осмотр и сертификацию каждые четыре года, чтобы убедиться, что газовый баллон безопасен. Без него техосмотр невозможен.

Мартиньш Малмейстерс, представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщил, что такие изменения в прохождении технического осмотра были разработаны уже в 2018 и 2019 годах в сотрудничестве с обществом Auto asociācija и официальными представителями транспортных средств в Латвии. Правила должны были вступить в силу с 1 января 2021 года.

"Но год назад ни одна такая компания еще не получила эту аккредитацию, и, таким образом, в этом году вступили в силу эти новые правила проверки баллонов КПГ. Это означает, что все транспортные средства, оснащенные газовыми приборами, работающими на сжатом природном газе, должны пройти этот процесс осмотра у своего официального представителя и получить сертификат о том, что газовый баллон действителен, не поврежден и не угрожает безопасности дорожного движения", - пояснил Малмейстерс.

Проблема в том, что газовые баллоны в Латвии на данный момент могут пройти техосмотр только в Škoda и Scania, поэтому владельцы автомобилей других марок даже теоретически не могут получить необходимый сертификат.

В этом году этот сертификат должны получить 436 владельцев автомобилей, работающих на КПГ, но пока его получили только двое. В настоящее время Янис остался без собственного автомобиля, так как ему запрещено участвовать в дорожном движении.

"После техосмотра мне пришлось везти машину на эвакуаторе. Это абсурд, но как мне из этого выбраться?

В технической части техосмотра мне сказали, что единственный вариант - переходить обратно на бензин. Я всегда старался быть "зеленее", но теперь меня отталкивают и говорят, что в Латвии не нужна эта "зеленая" машина. Это определенно упущение в учреждении, которое не сделало этого в течение двух лет", - сказал Янис.

И это вопрос к Министерству сообщения - как можно принять требование, которое даже невозможно выполнить?

Подробнее - в сюжете передачи!