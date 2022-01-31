Опрос: только 20% населения верит словам высших должностных лиц. А что насчет вас?
В Латвии лишь каждый пятый житель верит высказываниям высших должностных лиц.
В Латвии лишь каждый пятый житель верит высказываниям высших должностных лиц.
В декабре прошлого года жителей Латвии попросили оценить, насколько они доверяют тому, что говорят высокопоставленные лица о ситуации в стране, стабильности финансовой системы и других вещах.
Опрос показывает, что абсолютное большинство этому совершенно не верят - 31% опрошенных не верят словам руководителей государства, а еще 41% скорее не верят. Уровень недоверия за год вырос на 6 процентных пунктов. Самый высокий уровень недоверия за всю историю опросов был зафиксирован в 2009 году, когда 88% населения не верили словам высокопоставленных лиц.
Противоположное мнение высказали 22% респондентов, в том числе 18% населения скорее верят словам руководителей государства, а еще 4% верят им полностью. Самый высокий показатель доверия был зафиксирован в 2020 году - 27%.