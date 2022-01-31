TVNET объясняет: депозитная система - куда, как и что можно будет сдавать?

Depozīta zīmes. ФОТО: Publicitātes foto

Такие знаки могут быть на упаковках из стекла, пластмассы (ПЭТ) и металла (жести), предназначенных для безалкогольных напитков, всех видов пива и других алкогольных напитков до 6%.

Где ближе всего к тебе будут находиться пункты депозита?

Всего таких пунктов будет 1350. Где именно они находятся, можно узнать на специальном сайте.

Насколько длинным будет период перехода?

У депозитный системы будет шестимесячный переходный период - с 1 февраля по 31 июля. За это время на полках магазинов будет находится тара и с депозитным знаком, и без него.

"Переходный период предусматривает, что в первый месяц деятельности системы доступность депозитных продуктов в магазине может быть ниже, и это абсолютно нормально, к тому же количество депозитных продуктов будет расти с каждой неделей. Для замены продуктов на полках магазинов необходимо время, поэтому приглашаю жителей быть понимающими и совместно освоить эту новую привычку", - объяснил глава правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

Предполагается, что до конца переходного периода, то есть 31 июля, общее число депозитных пунктов вырастет до 1500. Также прогнозируется, что с мая на рынке будут, в основном, только упаковки напитков с депозитным знаком.

Что я получу от депозитной системы и как будут работать купоны?

За каждый купленный напиток в депозитной упаковке жителям нужно будет вносить депозитную плату в размере 0,10 евро, а после сдачи упаковки ее можно будет получить обратно. Будет выдан специальный депозитный купон, который можно будет использовать в качестве платежного средства для приобретения любых товаров в том же самом магазине.

Однако продавцы могут расширить возможности использования купона для удобства своих клиентов, обеспечив, например, возможность использования купона во всей сети магазинов или выдав наличные деньги. Об этих возможностях продавцы проинформируют своих покупателей отдельно.

Как действуют купоны? ФОТО: Publicitātes foto

Во всех купонах указана следующая информация: общая сумма за сданные единицы упаковки, количество единиц сданной упаковки, штрих-код для сканирования на кассе магазина, а также название места торговли, в котором можно использовать конкретный купон. Призываем обращать особое внимание на информацию о месте использования купона.

Полученный депозитный купон можно будет использовать как платежное средство для приобретения любых доступных в магазине товаров. При совершении покупки купон нужно будет предъявить кассиру, который его отсканирует, чтобы сделать скидку на покупку, или отсканировать в кассе самообслуживания.

Купон необязательно использовать в магазине в тот же день, когда купон получен, но рекомендуется использовать его в течение шести месяцев. Чтобы обеспечить кассиру магазина возможность отсканировать купон, рекомендуется хранить его в надежном месте и не повреждать. В случае, если штрих-код купона порван или выцвел, существует вероятность того, что этот купон нельзя будет отсканировать, соответственно, он не будет принят.

Какие будут депозитные пункты?

В Латвии будут работать два вида депозитных пунктов - автоматические и ручные. Depozīta Iepakojuma Operators информирует, что 736 депозитных пункта будут автоматизированы - в них депозитную упаковку можно сдать в таромат. Будут доступны также 614 ручных пунктов приема, в которых упаковку примет продавец магазина.

"Важно, что число депозитных пунктов в 2022 году продолжит расти - уже сейчас установлены 836 тароматов, из которых 736 находятся в рабочей готовности. За февраль планируется установить еще 130 тароматов, а до 1 мая - еще 70 тароматов. Таким образом, общее число тароматов превысит 1000", - добавила представитель Depozīta Iepakojuma Operators Дарта Катрине Сална.