Вт, 1.02.2022
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В Украину из США прибыл самолет с 84 тоннами патронов

ФОТО: US AIR FORCE/AFP/Scanpix

В Украину из США прибыл самолет с 84 тоннами патронов, сообщил во вторник министр обороны Украины Алексей Резников, указав, что это уже пятый самолет, который в рамках военной технической поддержки США доставил в страну партию боеприпасов, сообщает "Интерфакс".

"Ну что ж, dear friends, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередного груза оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!", - написал Резников в Facebook.

Уже несколько недель не стихает давление, которое вызвала концентрация российских военных сил у границ Украины, Киев и Запад опасается подготовки еще одного вторжения России.

Россия у границ Украины сконцентрировала 100 000 военнослужащих.

Россия отвергает обвинения в возможном вторжении в соседнюю страну. По словам президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительные позиции, так как опасается, что Киев чрезмерно сближается с НАТО.

Президент США Джо Байден еще 7 декабря в ходе видеосаммита предупредил Путина, что США установят для России невиданные ранее санкции, если та вторгнется в Украину.


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