В Украину из США прибыл самолет с 84 тоннами патронов

"Ну что ж, dear friends, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередного груза оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!", - написал Резников в Facebook.

Уже несколько недель не стихает давление, которое вызвала концентрация российских военных сил у границ Украины, Киев и Запад опасается подготовки еще одного вторжения России.

Россия у границ Украины сконцентрировала 100 000 военнослужащих.

Россия отвергает обвинения в возможном вторжении в соседнюю страну. По словам президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительные позиции, так как опасается, что Киев чрезмерно сближается с НАТО.