Lux Express: самое время сократить субсидии на автобусные перевозки

По его мнению, государству необходимо сократить общий объем субсидий на пассажирские автобусные перевозки, сосредоточившись только на важных, но коммерчески нежизнеспособных маршрутах.

Предприниматели, в свою очередь, должны иметь возможность работать без установленных до сих пор ограничений конкуренции.

В настоящее время государственные субсидии на внутренние междугородние маршруты обычно достигают 50%, что чрезвычайно много, отмечает Росс.

По словам члена правления Lux Express, пример Эстонии показывает, что отмена ограничений на конкуренцию сокращает государственные расходы, способствует доступу жителей к более качественным услугам и повышает способность автобусного транспорта конкурировать с личными автомобилями, что важно для выполнения требований европейского Зеленого курса. В Эстонии все внутренние междугородние маршруты открыты для коммерческих перевозчиков и государство не тратит на это бюджетные средства.

Вместо этого частный сектор генерирует налоговые поступления и создает рабочие места. Государство субсидирует только пассажирские перевозки по железной дороге.

Опыт показывает, что принцип перекрестного субсидирования, когда перевозчики субсидируют убыточные рейсы за счет доходов от коммерчески успешных рейсов, не работает. Гораздо эффективнее и прозрачнее создать конкурентоспособную систему пассажирских перевозок, где на коммерчески выгодных маршрутах существует свободная конкуренция между перевозчиками, а государство участвует за счет бюджетного финансирования только на государственно важных, но коммерчески невыгодных маршрутах.

"Уверен, что коммерческие операторы благодаря высокому качеству услуг повысили бы спрос и увеличили бы пассажиропоток в автобусах. Например, все наши автобусы, выполняющие рейсы в Даугавпилс, уже оборудованы туалетами, поэтому, в отличие от муниципальных перевозчиков, нам не нужно делать санитарные остановки. В результате наши пассажиры намного быстрее добираются до места назначения, а это важно, когда речь идет о способности автобусных перевозчиков конкурировать с частным автотранспортом", – подчеркнул Росс.