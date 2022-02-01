В Эстонии отменят требование предъявления ковидных справок для несовершеннолетних

По словам премьер-министра Эстонии Каи Калалс, сегодняшнее решение во многом политическое и более крупных смягчений ограничений пока делать нельзя. Раньше можно будет говорить об отмене самоизоляции для школьников: дети, которые соприкасались с зараженным, со следующей недели больше не должны будут оставаться дома.

"Выслушав рекомендации научного совета, мы обсудили в правительстве возможность начать смягчение мер контроля с молодежи. С понедельника, 7 февраля, близко контактные дети не должны будут оставаться в изоляции. Здоровые дети смогут ходить в школу, детский сад и кружки. С 14 февраля планируем отказаться от ковидных справок для несовершеннолетних", - написала Каллас в социальных сетях.

Более серьезных смягчений, кроме отмены требования справок, пока не рекомендуют вводить ни научный совет, ни Департамент здоровья.

"Мы смотрим на нагрузку на больницы. Сейчас мы имеем пик заболеваемости, примерно через две недели он дойдет и до больниц", - сказала премьер-министр Postimees, добавив, что готовы и к тому, что в день мы будем иметь 9000 зараженных.

Каллас отметила, что каждый хотел бы смягчить ограничения: "Мы все хотели быть тем, кто донесет это популярное решение до людей и скажет, что все закончилось, возвращаемся к обычной жизни. Однако мы не можем принимать в правительстве популярные решения, мы должны принимать правильные решения: опираясь на данные, прогнозы и рекомендации научного совета и Департамента здоровья".