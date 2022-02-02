Мороз до -20 градусов! Какой будет погода во второй половине недели?

Самая низкая температура воздуха, вероятно, будет ночью на пятницу, 4 февраля, в Латгале и Видземе - она может опуститься до -15..-20 градусов. В свою очередь, уже в пятницу вечером в Курземе воздух прогреется до 0..+2 градусов. Небольшая оттепель ожидается и в центральной части страны в субботу и воскресенье.

В выходные по всей Латвии временами ожидаются осадки, преимущественно снег, местами будет метель, дождь и оттепель. Дороги скользкие.

В восточной части страны снежный покров местами станет толще примерно на десять сантиметров.

В пятницу усилится южный, юго-восточный ветер, затем ожидаются порывы северо-западного и юго-западного ветра, скорость которого при порывах не превысит 15-20 метров в секунду, но может усилиться на отдельных участках побережья.

На следующей неделе погода, вероятно, будет теплее. Если этот прогноз сбудется, ожидается половодье.