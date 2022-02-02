Ср, 2.02.2022
На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Вы можете претендовать на бесплатную прививку от гриппа?

Грипп. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Оплачиваемую государством вакцинацию от гриппа смогут пройти все дети до 18 лет и жители старше 50 лет, предусматривают одобренные правительством во вторник, 1 февраля, изменения в правилах вакцинации.

Министерство здравоохранения сообщает, что такой порядок будет действовать в текущем сезоне гриппа в зависимости от доступного объема вакцин.

В этом сезоне гриппа значительно расширен круг жителей, которые могут получить оплаченную государством прививку. В декабре прошлого года в их число были включены военнослужащие, полицейские, пожарные, пограничники, педагоги общеобразовательных учреждений и др.

Такое решение было принято в связи с ростом активности гриппа в Европе.

Данные мониторинга показывают, что в практиках семейных врачей на прошлой неделе было зарегистрировано шесть клинических случаев гриппа - в Даугавпилсе и Лиепае.

Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей в этом сезоне значительно выше, чем в предыдущем.

О шести госпитализированных пациентах с гриппом сообщила Резекненская больница, об одном пациенте - Даугавпилсская региональная больница.

Министерство здравоохранения напоминает, что вакцинироваться от гриппа нужно заблаговременно, а также вакцину от гриппа можно получить вместе с вакциной от Covid-19.


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