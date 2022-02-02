Вы можете претендовать на бесплатную прививку от гриппа?

Министерство здравоохранения сообщает, что такой порядок будет действовать в текущем сезоне гриппа в зависимости от доступного объема вакцин.

В этом сезоне гриппа значительно расширен круг жителей, которые могут получить оплаченную государством прививку. В декабре прошлого года в их число были включены военнослужащие, полицейские, пожарные, пограничники, педагоги общеобразовательных учреждений и др.

Такое решение было принято в связи с ростом активности гриппа в Европе.

Данные мониторинга показывают, что в практиках семейных врачей на прошлой неделе было зарегистрировано шесть клинических случаев гриппа - в Даугавпилсе и Лиепае.

Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей в этом сезоне значительно выше, чем в предыдущем.

О шести госпитализированных пациентах с гриппом сообщила Резекненская больница, об одном пациенте - Даугавпилсская региональная больница.