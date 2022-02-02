Звонок из Канады спас жителя Таллинна

В 12:27 в Центр тревоги позвонила жительница Канады и сообщила, что уже два дня не может связаться с отцом, который живет на улице Кукласе в Мустамяэ. Она обращалась к знакомому, который ходил к ее отцу, но тот на стук в дверь не отреагировал.

Прибывшие на место спасатели попали в квартиру через балкон и передали пострадавшего при падении пожилого человека работникам скорой помощи, которые доставили его в больницу, сообщили BNS в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели часто сталкиваются с вызовами, когда проживающие одни пожилые люди получают травмы при падении дома и не могут встать или даже пошевелиться. В худшем случае пострадавший часами ждет помощи, пока кто-то из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или не забеспокоится близкий человек.

Поэтому стоит оборудовать дома стариков и людей с ограниченной подвижностью таким образом, чтобы падения с тяжелыми последствиями были исключены. Для этого можно обратиться за помощью и консультацией к работникам отдела социальной помощи.