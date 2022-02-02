Концертный зал в Риге: комитет рекомендовал Дом конгрессов

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.
"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", - сказал министр.
Решение комитета и анализ потенциальных мест размещения концертного зала в Риге будут переданы на рассмотрение правительству.
Как сообщалось, в феврале прошлого года Латвийский союз архитекторов приступил к анализу 36 возможных мест расположения национального акустического концертного зала в Риге.
Прошлым летом правительство утвердило местом для строительства концертного зала здание на улице Элизабетес, 2, где когда-то располагался ЦК Коммунистической партии ЛССР, а позже - Всемирный торговый центр.