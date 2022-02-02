Ср, 2.02.2022
По моему мнению, неадекватно и безвкусно предлагать "Евровидению" дешевую шуточную песню. Я прослушал шуточные песни, отобранные для полуфинала, и в большинстве своем в них нет ничего. Мне не было смешно. Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий
Роберто Мелони, певец, шоумен, ведущий

Концертный зал в Риге: комитет рекомендовал Дом конгрессов

Kongresu nams ФОТО: Zane Bitere / LETA

Комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал местом для концертного зала Рижский дом конгрессов, сообщила LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.

"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", - сказал министр.

Решение комитета и анализ потенциальных мест размещения концертного зала в Риге будут переданы на рассмотрение правительству.

Как сообщалось, в феврале прошлого года Латвийский союз архитекторов приступил к анализу 36 возможных мест расположения национального акустического концертного зала в Риге.

Прошлым летом правительство утвердило местом для строительства концертного зала здание на улице Элизабетес, 2, где когда-то располагался ЦК Коммунистической партии ЛССР, а позже - Всемирный торговый центр.


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