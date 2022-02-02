Рваная защита для лица с пятнами тональника: культура ношения масок в Латвии хромает

Как указала TVNET старший специалист по общественным отношениям Инспекции здравоохранения Элина Эрмансоне, главное, что нужно принять во внимание, используя медицинские маски и респираторы FFP2, - рекомендации производителей по отношению к их ношению, чистке и хранению. Говоря об одноразовых медицинских масках, специалист отмечает, что они предусмотрены для ношения только один раз и после использования их нужно правильно утилизировать.

Согласно рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний, если маска использована один раз, ее нужно безопасно уничтожить, чтобы не навредить окружающей среде. Использованную маску нужно поместить в два завязанных мешка и выбросить в контейнер, предусмотренный для несортированных отходов. Маски нельзя оставлять у контейнера или помещать в контейнер для раздельного сбора.

"Если маски использовать слишком долго, они уже не будут гарантировать эффективную защиту, а также могут вызвать проблемы со здоровьем. Инспекция здравоохранения рекомендует тщательно ознакомиться с указаниями производителя на упаковке или в инструкции по использованию", - сказала Эрмансоне.

Такое же мнение выразила и руководитель по общественным отношениям сети аптек Apotheka Агнесе Гринберга. Она указала, что в названии "одноразовые маски для лица" уже ясно указано: эти маски предусмотрены для ношения только один раз. В свою очередь респираторы FFP2 рекомендуется использовать до восьми часов, однако важным аспектом является состояние маски в это время, в частности, не становится ли она из-за дыхания влажной.

"Как только маска при дыхании становится влажной, она теряет свою функциональность и эффективность и ее незамедлительно нужно сменить. Если человек, например, эту одноразовую маску или респиратор носит неделю или больше, то он не защищает ни себя, ни окружающих", - пояснила Гринберга. Кроме того, важно и то, как маски хранятся - респираторы FFP2 между кратковременными разами использования нужно хранить в чистом пакетике, а снимать и надевать - держа за фиксирующие резинки, не прикасаясь к передней части маски.

"Часто люди эти маски хранят в карманах, где они соприкасаются с микробами и грязью, а затем снова надевают их на лицо. И если у человека есть склонность к чувствительности кожи, такое неправильное ношение маски только ухудшит состояние кожи и вызовет, например, раздражение", - указала Гринберга.

Кроме того, женщины, пользующиеся косметикой, часто носят маски так долго, что они пропитываются тональными кремами и другими косметическими средствами. "В таких случаях, повторно надевая одну и ту же маску, человек не только не защищает себя от заражения, но и способствует ухудшению состояния кожи", - отметила она.