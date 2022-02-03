В Европарламенте переживают об "оккупации" Беларуси

"Недавнее размещение российских войск в Беларуси создает угрозу Украине, Польше, Литве, Латвии и всей Европе. Это может быть также составной частью конечного плана по подчинению и оккупации Беларуси", - отмечают депутаты ЕП. - "На это надо недвусмысленно указывать во время проходящих сейчас переговоров США и ЕС с Россией".

"Любые дипломатические решения, направленные на удержание агрессии России к Украине, должны предусматривать будущее независимой и демократической Беларуси", и они не могут быть принять за счет белорусов, сказано в документе.

Письмо подписали 77 депутатов, которые представляют весь политический спектр и среди них кроме восточноевропейцев есть и датчане, французы, немцы и шведы.

Россия направила в Беларусь направила 30 тысяч солдат для участия в совместных учениях "Союзная решимость - 2022", которые продлятся до 20 февраля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что это хорошо подготовленные единицы с высокой боевой способностью, и что эти учения могут использоваться, чтобы замаскировать что-нибудь другое.

Пока депутаты ЕП переживают, что войска России так и не уйдут из Беларуси, другие волнуются, что их можно использовать для возможного нападения на Украину.

"В результате того, что Россия перенимает контроль над Беларусью, наша граница с Беларусью в 1070 км становится угрозой. Это не угроза не от Беларуси - у Украины очень теплые чувства к белорусскому народу - это угроза нападения России через Беларусь", - указывает министр обороны Украины Алексей Резников.