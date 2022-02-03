Муцениеце о Прилучном и непредсказуемости: "Жизнь - лучший сценарий, написанный людьми"

Долгое время Агата не могла забыть скандальный развод, а после регулярно намекала в интервью на новую пассию Павла. Напомним, что актера часто видели в компании Мирославы Карпович, хотя официально пара свои отношения не подтверждает.

Наконец-то ради детей - Тимофея и Мии - знаменитости смогли примириться. Они даже сделали совместный снимок в Дубае. Об этом 32-летняя Муцениеце подробно рассказала в YouTube-влоге "Будни бабушки Агаты".

Напомним, Павел и Агата опубликовали фотографию с детьми, на которой они стоят на фоне парка развлечений Legoland. "Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!" - написал тогда актер.

"Тимы день рождения прошел прекрасно. Я его особо не снимала, потому что пришел папа, а он же вообще не любит, когда его снимают. Но мы молодцы. Мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения. Думаю, для Тимоши тоже. Он был счастлив, что мама и папа…" - сказала актриса на видео.

Конечно, примирение было трудным, но Агата понимает, что они с Павлом ответственны за общих детей.

"Надо по максимуму стараться, чтобы они были счастливыми: засунуть эмоции и эгоизм в жопу ради них. У нас пока плохо получается [...]. Я поняла, что жизнь - лучший сценарий, написанный людьми. Очень она непредсказуемая. Можно долго во что-то верить, говорить, что ты чего-то не сделаешь - и потом фигак! То, что тебе казалось нереальным, становится реальностью", - цитирует актрису StarHit.ru.