В Алуксне планируют рассмотреть "забытое" дело об изнасиловании женщины в 1993 году

Латвийское радио рассказало, что обвиняемый в этом деле некий Олег Михайловский. В 1993 году после совершения преступления он был задержан, но вскоре отпущен, после чего мужчина пропал. Считалось, что он живет в Украине. Изначально полиция его там искала, но перестала это делать в 2004 году.

Пару лет назад Михайловский даже вернулся в Латвию и в госучреждениях поменял себе паспорт. Никто его не задержал, ничего не было сделано, чтобы доставить его в суд, хотя считалось, что Михайловского невозможно найти.

Сейчас дело в Алуксне рассматривается без присутствия Михайловского.

На радио рассказали, что в Балвском суде просто забыли о деле, и оно там находилось до 2018 года, когда его переслали в Алуксненский суд, и процесс стал двигаться вперед. Это одно из самых старых дел в Латвии, которое не было рассмотрено до конца, свидетельствуют данные, найденные Латвийским радио.

Прокурор Видземского окружного суда Дзинтра Бокта радио рассказала, что рассмотрение дела могло остановиться из-за неполного оборота информации в государственных базах данных.

Пострадавшая в преступлении женщина умерла в возрасте 35 лет в тот год, когда прошло 20 лет с момента передачи дела на рассмотрение суда.