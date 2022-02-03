Стевия - самый натуральный подсластитель. В каких случаях стоит заменить сахар?

не содержит калорий и углеводов;

ее гликемический индекс равен нулю, это значит, что при употреблении стевии не повышается уровень сахара в крови;

не вызывает кариеса, укрепляет зубную эмаль, подавляет рост и размножение бактерий в ротовой полости, а также защищает десна от пародонтоза;

снижает выработку желудочной кислоты;

снижает тягу к обычному сахару;

нормализует кровяное давление;

дает энергию и поднимает тонус.

Употребление стевии и кому бы она была рекомендована?

"Принимая во внимание совокупность положительных свойств стевии, область ее применения достаточно широка. Все больше людей заменяют обычный сахар стевией, добавляя ее в чай, кофе и безалкогольные напитки. Хотя некоторые люди боятся использовать ее в приготовлении тортов, напитков, смузи и других блюд, ее можно смело использовать, зная пропорции.

Учитывая, что стевия во много раз слаще сахара, употреблять ее нужно в гораздо меньших количествах.

В настоящее время стевия является единственным натуральным заменителем сахара - натуральным, безопасным и официально одобренным. Еще стевию используют в производстве косметики для тела и волос - как профессионально, так и в домашних условиях. Поскольку она обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием, ее используют для профилактики заболеваний полости рта, добавляя содержащийся в составе стевии стевиозид в зубные пасты", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Для людей, желающих исключить из повседневного рациона сахар или уменьшить количество его потребления, питаться здоровее и снизить вес, но при этом не отказываться от сладкого вкуса, такую возможность может обеспечить натуральный заменитель сахара - стевия. Стевия не попадает в кровь, а всасывается через стенку кишечника, поэтому не вызывает повышения уровня сахара в крови, таким образом ее могут употреблять люди, страдающие сахарным диабетом, или которым необходим контроль уровня сахара в крови. Стевию следовало бы выбирать людям, склонным к набору веса и ожирению, а также людям, имеющим проблемы с артериальным давлением. Благодаря витаминам и минералам, содержащимся в стевии, она может помочь заботиться о здоровье полости рта, зубов, кожи и костей, а также снизить риск развития онкологии.

Стевию могут безопасно употреблять и дети, более того, так дети могут наслаждаться желанными сладостями без неблагоприятного воздействия сахара.