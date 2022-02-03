Чт, 3.02.2022
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Стевия - самый натуральный подсластитель. В каких случаях стоит заменить сахар?

ФОТО: Pixabay

Несмотря на то, что в далеком прошлом на протяжении многих столетий индейские племена Южной Америки использовали стевию, чтобы подслащивать чай, а также в лечебных целях, официально как пищевой подсластитель в Европе ее разрешили использовать только с 2011 года. 

Благодаря своим положительным свойствам стевия в настоящее время становится все более популярной - ее используют не только как натуральный заменитель сахара, но и в производстве косметических средств.

В каких случаях было бы целесообразнее заменить сахар стевией, и каковы положительные свойства стевии, - рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.

Стевия - это многолетнее тропическое растение родом из Южной Америки, Парагвая. Еще ее называют медовым листом, сладкой парагвайской травой, сладколистником или самым сладким растением в мире, поскольку все ее части являются сладкими, а особенно листья, которые используют в приготовлении подсластителей. В зависимости от способов обработки листьев стевии, получаемый заменитель сахара в 40 до 300 раз слаще обычного сахара. В переработанном виде стевия доступна в виде сухих листьев, порошка, таблеток, сиропа и экстракта.

Положительные свойства стевии

Сладость обеспечивают присутствующие в составе стевии вещества: стевиозид и ребаудиозид. Также в состав стевии входят ряд минералов и витаминов: витамины группы А, В, С и К, кальций, фосфор и другие минералы, а также эфирные масла. Благодаря богатому составу стевия обладает рядом положительных и лечебных свойств:

  • не содержит калорий и углеводов;
  • ее гликемический индекс равен нулю, это значит, что при употреблении стевии не повышается уровень сахара в крови;
  • не вызывает кариеса, укрепляет зубную эмаль, подавляет рост и размножение бактерий в ротовой полости, а также защищает десна от пародонтоза;
  • снижает выработку желудочной кислоты;
  • снижает тягу к обычному сахару;
  • нормализует кровяное давление;
  • дает энергию и поднимает тонус.

Употребление стевии и кому бы она была рекомендована?

"Принимая во внимание совокупность положительных свойств стевии, область ее применения достаточно широка. Все больше людей заменяют обычный сахар стевией, добавляя ее в чай, кофе и безалкогольные напитки. Хотя некоторые люди боятся использовать ее в приготовлении тортов, напитков, смузи и других блюд, ее можно смело использовать, зная пропорции.

Учитывая, что стевия во много раз слаще сахара, употреблять ее нужно в гораздо меньших количествах.

В настоящее время стевия является единственным натуральным заменителем сахара - натуральным, безопасным и официально одобренным. Еще стевию используют в производстве косметики для тела и волос - как профессионально, так и в домашних условиях. Поскольку она обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием, ее используют для профилактики заболеваний полости рта, добавляя содержащийся в составе стевии стевиозид в зубные пасты", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Для людей, желающих исключить из повседневного рациона сахар или уменьшить количество его потребления, питаться здоровее и снизить вес, но при этом не отказываться от сладкого вкуса, такую возможность может обеспечить натуральный заменитель сахара - стевия. Стевия не попадает в кровь, а всасывается через стенку кишечника, поэтому не вызывает повышения уровня сахара в крови, таким образом ее могут употреблять люди, страдающие сахарным диабетом, или которым необходим контроль уровня сахара в крови. Стевию следовало бы выбирать людям, склонным к набору веса и ожирению, а также людям, имеющим проблемы с артериальным давлением. Благодаря витаминам и минералам, содержащимся в стевии, она может помочь заботиться о здоровье полости рта, зубов, кожи и костей, а также снизить риск развития онкологии.

Стевию могут безопасно употреблять и дети, более того, так дети могут наслаждаться желанными сладостями без неблагоприятного воздействия сахара.

Принимая во внимание, что сладость стевии немного отличается от сладости обычного сахара - стевия имеет специфический, слегка горьковатый привкус, некоторым людям нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Следует учитывать, что у людей, страдающих аллергией на маргаритки и календулу также может возникнуть аллергия на стевию. В то же время следует отметить, что при приеме стевии могут возникать некоторые побочные эффекты: вздутие живота, головокружение или головная боль, однако в проведенных исследованиях такие случаи констатировались очень редко.


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