Отказалась работать с луком. Латвийка отсудила у ирландской фабрики 30 000 евро

Решение было принято Комиссией по трудовым отношениям Ирландии после заявления Надежды Соломоновой о дискриминации на ее прежней работе в Milne Foods.

Газета Irish Examiner пишет, что комиссия приняла решение, что овощеперерабатывающая компания должна выплатить компенсацию сотруднице Надежде Соломоновой из Латвии.

Женщина утверждает, что, работая на линии по переработке лука, она получила инвалидность. В этом случае компания была обязана предложить работнику другую, более подходящую работу.

Соломонова проработала в Milne Foods, получая минимальную заработную плату, почти 12 лет. 18 января 2019 года она сообщила руководству, что больше не может работать с луком, поскольку страдает от серьезной реакции.

У нее начались сложности с дыханием, отеки носа и глаз, сильные головные боли и боль в глазах из-за постоянного слезотечения. Кроме того, у нее нарушился сон.

Компания настаивала, чтобы Соломонова работала с луком не реже раза в неделю, но на самом деле это происходило чаще, и женщине не помогли даже пластиковые очки.

Соломонова с 2013 года регулярно наблюдалась у семейного врача . В августе 2014 года он даже писал руководству Milnes Foods рекомендацию о назначении работника на другие линии, но никаких изменений не последовало.

В ходе разбирательства в Комиссии по трудовым отношениям предприятие пыталось оправдать свои действия тем, что Соломонова не соблюдала инструкции по использованию средств безопасности и не считало, что условия труда поспособствовали возникновению у Соломоновой проблем со здоровьем.

Однако в своем решении судья Ирландской комиссии по трудовым отношениям Маргарэт Бэкли установила, что Соломонова получила инвалидность в результате работы с луком.

Судья отметила, что компания не предприняла надлежащих действий для обеспечения Соломоновой необходимых условий труда и не выполнила некоторые положения Закона о равенстве в сфере занятости после получения медицинского заключения.