Чт, 3.02.2022
Конечно, сначала я не поверила. Муж тоже не поверил. Мы до сих пор не особо верим, что случившееся - правда. Женщина, выигравшая 250 000 евро в моментальной лотерее
Женщина, выигравшая 250 000 евро в моментальной лотерее

Эстония запрещает транзит нефтепродуктов из Беларуси

Эстония запрещает транзит нефтепродуктов из Белоруссии. ФОТО: Remo Tõnismäe

Правительство Эстонии вводит государственные санкции в отношении минеральных масел из Беларуси. Государственная санкция применяется к минеральным маслам, произведенным на основе белорусского угля, т.е. к товарной группе 2707, на которую не распространяются отраслевые санкции, установленные Европейским союзом, и транзит которых через Эстонию до сих пор был возможен, пишет Rus.Postimees.

ЕС ввел санкции в отношении нефтепродуктов в июне 2021 года, но, по данным Департамента статистики Эстонии, импорт в Эстонию товаров группы 2707 с ноября 2020 года только увеличивался.

"Наши принципы во внешней политике и у себя дома должны быть согласованными",

- подчеркнула премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, Эстония - особенно в нынешней ситуации с безопасностью - не может допустить пробелов или несогласований. "От этого зависит эффективность санкций против режима Лукашенко, а также наш собственный международный авторитет и право голоса", - пояснила Каллас.

"Сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении минеральных масел из Беларуси в дополнение к санкциям Евросоюза заполнит большой пробел. Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне - Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории Европейского Союза, и я подниму этот вопрос завтра на встрече премьер-министров стран Балтии", - отметила она.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония и Европейский Союз ввели обширные санкции против белорусских властей и официальных лиц в ответ на серьезные нарушения прав человека, гибридные нападения на их соседей и захват самолета.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back