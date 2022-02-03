Эстония запрещает транзит нефтепродуктов из Беларуси

ЕС ввел санкции в отношении нефтепродуктов в июне 2021 года, но, по данным Департамента статистики Эстонии, импорт в Эстонию товаров группы 2707 с ноября 2020 года только увеличивался.

"Наши принципы во внешней политике и у себя дома должны быть согласованными",

- подчеркнула премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, Эстония - особенно в нынешней ситуации с безопасностью - не может допустить пробелов или несогласований. "От этого зависит эффективность санкций против режима Лукашенко, а также наш собственный международный авторитет и право голоса", - пояснила Каллас.

"Сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении минеральных масел из Беларуси в дополнение к санкциям Евросоюза заполнит большой пробел. Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне - Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории Европейского Союза, и я подниму этот вопрос завтра на встрече премьер-министров стран Балтии", - отметила она.