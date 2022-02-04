Почему на дне плавленого сыра Dzintars образуются большие пузырьки воздуха?

Создатели передачи взвесили упаковку, на которой указано, что она весит 200 грамм. Весы показывали 220 грамм.

Эти пузырьки воздуха есть не во всех пачках, но вопрос вполне ясен - как они там образуются?

Илва Вейдемане, бренд-менеджер молочных продуктов Food Union, объясняет, что это связано с особенностями производства. Продукт в упаковку заполняется горячим, затем его запечатывают, а после упаковку переворачивают вверх дном – крышками вниз.

"Именно в таком перевернутом виде продукты охлаждаются, хранятся и транспортируются до попадания на полки магазинов. В результате воздух, который находился в верхней части продукта, перемещается на дно упаковки", - говорит Вейдемане.

Так как масса застывает, размещая упаковку привычным образом, не всегда масса падает обратно на дно, создавая впечатление, что сыр налили до краев. Но это не так, потому что в таком случае он бы выливался через края и упаковку было бы невозможно правильно закрыть.