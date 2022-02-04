Снова выявлено более 10 тысяч случаев Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 69 лет:​

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, четверо были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4108 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6029 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 5671,3 случая.

Всего вчера было сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 37,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 432 370 жителей Латвии, умерли 4934 зараженных Covid-19.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 929 до 983 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 148 пациентов с Covid-19, выписаны 88 человек.

В настоящее время в больницах находятся 907 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 76 человек тяжелое.

Согласно данным NVD, из всех госпитализированных пациентов с Covid-19 у 526 человек это основной диагноз.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 294 новых случая заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Два скончавшихся из 13 были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1442 человека, из них 92 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 28,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 4693,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 44,4%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 727,2 тыс. человек, умерло более 7,9 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии добавились 8004 случая заражения коронавирусом, скончались шестеро зараженных Covid-19.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 386 пациентов с коронавирусом. 225 из них нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 164 (72,9 процента) невакцинированных и 61 пациент (27,1 процента), завершивший курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни.

За сутки проанализировано 14 784 теста, позитивный результат дали 8004. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем по 401,3 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем по 619,7 человека в день.