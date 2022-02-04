Baltijas mediju alianse оштрафован на 3,1 млн евро за нарушение санкций

Солодов и Мерима признаны виновными и оштрафованы на 25 тысяч евро каждый.

Суд также постановил применить принудительную меру - конфискацию имущества - к BMA, чьи дочерние компании в странах Балтии транслируют "Первый Балтийский канал+" (ПБК+) и другие телеканалы. Она будет применена к арестованным финансовым средствам компании в размере 3 189 698 евро.

Суд также применит принудительную меру - взыскание 25 000 евро - к зарегистрированной в Великобритании компании Baltic Media Alliance Ltd, которая сейчас переименована в Renevo Media Ltd.

На следующей неделе истекает срок, в течение которого стороны могут просить суд подготовить полное решение. После этого решение можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила агентству LETA, что прокурор не планирует подавать апелляцию, поскольку суд вынес приговор о наказании, которого он требовал.

Прокуратура ранее сообщила в пресс-релизе, что, согласно предъявленному обвинению, оба лица в пользу двух юридических лиц на основании договоров о сотрудничестве обеспечили финансирование лицу, включенному в санкционный список ЕС.

Агентству LETA известно, что этим лицом является совладелец и председатель правления банка "Россия", приближенный к президенту России Владимиру Путину Юрий Ковальчук, который в 2014 году попал в санкционный список ЕС и США за участие в агрессии России против Украины.

В 2019 году Национальный совет по электронным СМИ запретил распространение в Латвии девяти российских телепрограмм, реальным бенефициаром которых является Ковальчук.

Согласно обвинению, в нарушение санкций в распоряжение Ковальчука поступило более 10 млн евро. Обвиняемые осуществляли эти действия с целью получения прибыли путем нарушения режима санкций ЕС.

В рамках уголовного процесса был наложен арест на имущество в размере более 3 млн евро.

Уголовный закон предусматривает за указанное правонарушение лишение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы или штраф.

До передачи в прокуратуру уголовное дело расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ). Хотя служба в ходе расследования задержала еще несколько человек, обвинение предъявили только Солодову и Мерима.

4 февраля 2019 года СГБ провела несколько обысков в Риге и Таллине. По данным СГБ, в течение дня в сотрудничестве с полицией безопасности Эстонии было проведено несколько санкционированных обысков на объектах в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине, в ходе которых было изъято большое количество документов и носителей данных.

По информации Firmas.lv, компания BMA была зарегистрирована в мае 2007 года. Владельцами BMA являются гражданин России Алексей Плясунов и Солодов.

BMA имеет несколько дочерних компаний: Pirmais Baltijas kanāls, Baltijas mediju reklāma, Tem LV, Izdevniecības nams "Print Media", Ren TV Baltic и Pirmais Baltijas muzikālais kanāls.